Trường Đại học Thái Bình được bố trí khoảng 20 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030

Hiện nay, Trường Đại học Thái Bình có quy mô đào tạo khoảng 2.500 sinh viên, học viên với 10 ngành trình độ đại học thuộc 5 lĩnh vực.

Đến năm 2050, nhà trường phấn đấu đạt quy mô đào tạo 5.000 - 10.000 sinh viên đại học, 300 - 500 học viên sau đại học.

Đồng thời, phát triển thành cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trọng điểm về công nghệ, kỹ thuật theo hướng ứng dụng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài, nhà trường đề xuất tỉnh xem xét bố trí bổ sung quỹ đất khoảng 80 - 100ha, ưu tiên nghiên cứu tại khu vực xã Hưng Phú.

Trường Đại học Thái Bình và Tập đoàn Geleximco ký kết thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Cổng TTĐTHY).

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco cho biết, Geleximco xác định Hưng Yên là một trong những địa bàn trọng điểm để nghiên cứu, phát triển các dự án công nghiệp, công nghệ và dịch vụ.

Trong đó, chú trọng các lĩnh vực ô tô điện, công nghiệp bán dẫn, tự động hóa và công nghệ mới.

“Với định hướng mở rộng đầu tư, nhu cầu về đội ngũ kỹ sư, lao động kỹ thuật và nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới được dự báo ngày càng lớn”, ông Vũ Văn Tiền nhấn mạnh.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Geleximco phát biểu tại buổi ký kết. (Ảnh: Cổng TTĐTHY).

Ngoài ra, đây cũng là cơ sở để Tập đoàn đẩy mạnh hợp tác với Trường Đại học Thái Bình, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và tỉnh Hưng Yên.

Theo thỏa thuận, trong giai đoạn 2026 - 2030, Tập đoàn Geleximco dự kiến xem xét, bố trí nguồn lực khoảng 20 tỷ đồng để triển khai các chương trình hợp tác.

Hai bên đặt mục tiêu định hướng hằng năm thu hút, hỗ trợ tối thiểu 10 lượt chuyên gia, nhà khoa học; hỗ trợ ít nhất 10 đề tài, nhiệm vụ hoặc dự án nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; cấp tối thiểu 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, học tập và phát triển các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp.

Lãnh đạo Trường Đại học Thái Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Cổng TTĐTHY).

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho hay, việc liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn nguồn nhân lực với nhu cầu thực tiễn.

Hưng Yên định hướng xây dựng Trường Đại học Thái Bình trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm về công nghệ, kỹ thuật của vùng đồng bằng sông Hồng.

Hơn nữa, phát triển trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh và khu vực.

Để tạo điều kiện cho nhà trường phát triển, tỉnh đã dành cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp để xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khu vực phía Nam tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức thực tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tuyển dụng lao động.

Bên cạnh đó, tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, hoạt động hợp tác.