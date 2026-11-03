Trường Đại học TDTT TP.HCM vinh danh đoàn thể thao vô địch toàn đoàn

Tại đại hội năm nay, Trường Đại học TDTT TP.HCM đảm nhận 2 nhiệm vụ quan trọng: Đăng cai tổ chức vòng chung kết và trực tiếp tham gia tranh tài.

TS. Võ Quốc Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích xuất sắc của đoàn thể thao

Dù phải đối mặt với áp lực lớn trong công tác tổ chức, điều hành, đoàn thể thao Nhà trường vẫn thể hiện phong độ ấn tượng, giành 754 điểm để đứng đầu bảng tổng sắp. Trong đó, tấm HCV môn bóng đá trở thành dấu ấn nổi bật, góp phần tạo nên thành công chung.

Thành tích này không chỉ phản ánh nỗ lực của các sinh viên mà còn khẳng định chất lượng đào tạo, năng lực chuyên môn và truyền thống thể thao của nhà trường.

Đằng sau những kết quả trên sân đấu là quá trình chuẩn bị nghiêm túc, những buổi tập luyện bền bỉ cùng tinh thần đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm của các đội tuyển.

Các VĐV tại Lễ vinh danh

Phát biểu tại Lễ vinh danh, TS. Võ Quốc Thắng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, biểu dương thành tích xuất sắc của đoàn thể thao, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của cán bộ, giảng viên, HLV và sinh viên.

Theo ông, vị trí nhất toàn đoàn là thành quả xứng đáng cho quá trình chuẩn bị chu đáo, sự tận tâm trong công tác huấn luyện và tinh thần quyết tâm của toàn thể đội ngũ.

TS. Võ Quốc Thắng cũng nhấn mạnh thành tích tại đại hội không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng mà còn góp phần khẳng định vị thế, uy tín và chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Ban lãnh đạo Nhà trường trao giấy khen và phần thưởng cho HLV và VĐV đội tuyển bóng đá

Ông mong muốn các sinh viên xem đây là dấu mốc đáng nhớ trong tuổi trẻ, nhưng không phải điểm dừng, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, giữ vững kỷ luật và hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Báo cáo tổng kết hành trình thi đấu, PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Hiệu trưởng, Trưởng đoàn thể thao Nhà trường, cho rằng giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở 754 điểm hay những tấm huy chương, mà còn ở tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của cả tập thể.

Ban lãnh đạo Nhà trường trao giấy khen và phần thưởng cho HLV và VĐV đội tuyển vovinam

Bên cạnh các VĐV, thành công của đoàn còn có sự đóng góp quan trọng từ các đơn vị chuyên môn, đội ngũ y tế - hồi phục, lực lượng hậu cần, truyền thông, sinh viên tình nguyện và bộ phận bảo đảm an ninh, trật tự.

Mỗi cá nhân đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung, góp phần giúp các đội tuyển yên tâm tập luyện, thi đấu và hoàn thành nhiệm vụ.

Ban lãnh đạo Nhà trường trao giấy khen và phần thưởng cho CLB Truyền thông

Tại buổi lễ, Nhà trường đã công bố các quyết định biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích và đóng góp nổi bật. Các đội tuyển pickleball, cầu lông, vovinam, điền kinh, bóng đá; CLB Truyền thông cùng lực lượng sinh viên tình nguyện, an ninh, trật tự được trao giấy khen của Hiệu trưởng.

Việc khen thưởng cả lực lượng trực tiếp thi đấu lẫn các bộ phận hỗ trợ thể hiện sự ghi nhận toàn diện đối với những đóng góp phía sau thành công. Bởi trong thể thao, không phải mọi nỗ lực đều được ghi nhận bằng huy chương, nhưng mọi chiến thắng đều cần sự chung sức của nhiều người.

Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn thể thao

Lễ vinh danh khép lại với niềm tự hào về một kỳ đại hội thành công, đồng thời mở ra những mục tiêu mới cho Trường Đại học TDTT TP.HCM.

Danh hiệu nhất toàn đoàn không chỉ là thành quả đáng tự hào mà còn tiếp thêm động lực để Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, phát triển phong trào thể thao sinh viên, đóng góp tích cực cho thể thao nước nhà.