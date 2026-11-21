Chương trình diễn ra tại Hội trường Đa năng của Nhà trường, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương và PGS. TS Đặng Hà Việt, Chánh Văn phòng Bộ tặng hoa chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

Thông qua phóng sự tổng kết năm học 2025-2026, các đại biểu cùng nhìn lại những dấu ấn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, huấn luyện và phong trào thể dục thể thao. Những thành quả đạt được là kết tinh từ tinh thần đoàn kết, sự tận tụy và nỗ lực của nhiều thế hệ, khẳng định vị thế của Nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực thể thao cho khu vực phía Nam và cả nước.

Người thầy thể thao - những cống hiến thầm lặng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương gửi lời chúc mừng, tri ân đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên. Thứ trưởng nhấn mạnh nghề giáo trong lĩnh vực thể thao mang những đặc thù riêng, khi giảng đường không chỉ là bục giảng, trang sách mà còn là đường chạy, hồ bơi, thảm đấu và những sàn tập thấm đẫm mồ hôi.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt

Người thầy thể thao vừa truyền đạt kiến thức khoa học, vừa trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, đồng hành cùng học trò trong quá trình rèn luyện, vượt qua chấn thương, thử thách và hun đúc khát vọng chiến thắng. Chính sự tận tụy, hy sinh ấy góp phần hình thành bản lĩnh, ý chí và tinh thần thể thao cao thượng cho nhiều thế hệ vận động viên, cán bộ thể thao.

Đánh giá cao chặng đường 50 năm của Trường Đại học TDTT TP.HCM, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận những đóng góp quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng tài năng thể thao. Đồng thời, ông đề nghị Nhà trường tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thể thao hiện đại.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Trong đó, cần tiên phong nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ thể thao, phát huy vai trò của y sinh học, tâm lý học, dinh dưỡng và phân tích dữ liệu trong đào tạo, huấn luyện. Đây là nền tảng góp phần nâng cao thành tích, hướng đến những mục tiêu lớn của thể thao Việt Nam tại ASIAD và Olympic.

Bên cạnh chuyên môn, giáo dục đạo đức, nhân cách, tinh thần cống hiến vì màu cờ sắc áo cũng cần được đặt ở vị trí quan trọng. Một nền thể thao mạnh không chỉ được xây dựng bằng thành tích mà còn phải dựa trên sự trong sạch, tử tế, trách nhiệm xã hội và lòng tự hào dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ thầy, cô và sinh viên Nhà trường

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh sứ mệnh lan tỏa tri thức thể thao, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Thông qua đội ngũ giáo viên thể chất, cán bộ quản lý và nguồn nhân lực được đào tạo, Nhà trường cần đóng góp tích cực vào mục tiêu nâng cao tầm vóc, thể trạng và chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam.

Phát huy truyền thống, tạo nền tảng cho chặng đường mới

Phát biểu tại chương trình, TS. Võ Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, giảng viên, HLV, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên. Ông khẳng định thành quả hôm nay là kết tinh từ tâm huyết, trách nhiệm và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ, trong đó đội ngũ nhà giáo luôn giữ vai trò nòng cốt.

TS. Võ Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

Năm học 2025-2026, Nhà trường ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Quy mô và chất lượng đào tạo tiếp tục được nâng cao; công tác tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu. Đáng chú ý, tuyển sinh đại học chính quy khóa 49 có 1.672 sinh viên nhập học, mức cao nhất trong lịch sử các khóa đào tạo của Trường. Cơ sở vật chất cũng tiếp tục được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Trong hoạt động thể thao, Nhà trường tiếp tục đăng cai, tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, tạo môi trường thực tiễn cho giảng viên, sinh viên tham gia chuyên môn và thi đấu.

PGS. TS Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đọc thư chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL

Điểm nhấn là tại Vòng chung kết Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026, đoàn thể thao Nhà trường xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn, thể hiện chất lượng đào tạo, huấn luyện và khát vọng chinh phục thành tích của sinh viên Nhà trường.

Nhà trường cũng phối hợp với Sở VHTT TP.HCM tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, huy động giảng viên, sinh viên tham gia lực lượng tình nguyện viên.

NGƯT. GS. TS Lâm Quang Thành - nguyên Hiệu trưởng Nhà trương phát biểu chúc mừng nhân Ngày nhà giáo Việt Nam

Công tác bảo đảm chất lượng đào tạo được chú trọng thông qua hoàn thành báo cáo tự đánh giá, chuẩn bị hồ sơ phục vụ đánh giá ngoài các chương trình thạc sĩ Giáo dục học và đại học Giáo dục thể chất, Y sinh học thể dục thể thao.

Với giá trị cốt lõi “Đoàn kết - Chất lượng - Khát vọng - Phát triển”, TS. Võ Quốc Thắng kêu gọi toàn thể Nhà trường tiếp tục đồng lòng, khắc phục khó khăn, đổi mới tư duy và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL và Ban lãnh đạo Nhà trường tặng quà tri ân các nguyên lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ, cùng các thầy giáo, cô giáo, viên chức và người lao động đã nghỉ hưu

Chương trình khép lại bằng hoạt động tri ân các nguyên lãnh đạo, nhà giáo, viên chức và người lao động đã nghỉ hưu. Những phần quà mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã dành nhiều năm tháng vun đắp nền tảng chuyên môn, truyền thống đoàn kết và bản sắc của Nhà trường.

Tiếp nối hành trình 50 năm, Trường Đại học TDTT TP.HCM hướng đến tương lai bằng sự kế thừa truyền thống, đổi mới đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu và khẳng định vai trò trong sự nghiệp phát triển thể thao Việt Nam.

Chương trình cũng dành thời gian trao các quyết định khen thưởng, ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích và đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 không chỉ là dịp để tri ân những người làm công tác giáo dục mà còn là thời điểm để mỗi cơ sở đào tạo nhìn lại trách nhiệm, sứ mệnh và những giá trị mà mình đang theo đuổi.

Ban lãnh đạo Nhà trường gian trao các quyết định khen thưởng, ghi nhận những tập thể, cá nhân có thành tích và đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường

Với Trường Đại học TDTT TP.HCM, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi Nhà trường vừa kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển. Nửa thế kỷ ấy không chỉ được đo bằng thời gian mà còn được khẳng định qua những thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, HLV, cán bộ quản lý và người học đã trưởng thành, đóng góp cho sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà.

Những thành tựu đã đạt được là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới: không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng môi trường giáo dục giàu tính nhân văn, kỷ cương và khát vọng cống hiến.

Các đại biểu và khách mời chụp hình lưu niệm cùng quý thầy, cô giáo

Buổi gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy nghĩa tình. Nhưng những giá trị được khơi dậy từ chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa trong từng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, huấn luyện và học tập của Nhà trường.

Tri ân quá khứ để trân trọng hiện tại, tiếp nối truyền thống để kiến tạo tương lai – đó cũng chính là động lực để các thế hệ thầy và trò Trường Đại học TDTT TP.HCM tiếp tục đoàn kết, đổi mới, khẳng định vị thế và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển thể thao Việt Nam.