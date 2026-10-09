Trường Đại học TDTT TP.HCM: Kiện toàn nhân sự Đảng ủy, tạo động lực mới cho sự phát triển

Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM; bà Hà Thị Hồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ Nhà trường.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Nhà trường được xác định là bước quan trọng nhằm tăng cường tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Nhà trường.

Đề cao đoàn kết, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Nguyễn Thanh Xuân chúc mừng ông Võ Quốc Thắng được tin tưởng giao trọng trách Bí thư Đảng ủy Trường Đại học TDTT TP.HCM nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông Vũ Việt Bảo trong quá trình thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng Nhà trường.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM và ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Võ Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học TDTT TP.HCM

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân, việc kiện toàn nhân sự tạo điều kiện tăng cường sự thống nhất giữa công tác xây dựng Đảng với quản lý, điều hành hoạt động của Nhà trường.

Trong bối cảnh giáo dục đại học và ngành thể dục thể thao đứng trước yêu cầu đổi mới, Đảng bộ cần tiếp tục củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và phát huy hiệu quả các nguồn lực.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM và ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM trao quyết định và tặng hoa cho ông Vũ Việt Bảo

Bà đề nghị Nhà trường tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm, đó là củng cố đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; gắn công tác xây dựng Đảng với chiến lược phát triển; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học có chất lượng; tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Trường Đại học TDTT TP.HCM cần phát huy thế mạnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học thể thao, mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu và đơn vị thể thao trong nước, quốc tế. Việc nâng cao chất lượng quản trị đại học cũng cần gắn với thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy UBND TP.HCM phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TP.HCM bày tỏ tin tưởng ông Võ Quốc Thắng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu sẽ xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, góp phần nâng cao vị thế Nhà trường và đóng góp thiết thực cho sự phát triển thể dục thể thao thành phố cũng như cả nước.

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Quốc Thắng bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM và tập thể cán bộ, đảng viên Nhà trường. Ông khẳng định trọng trách mới không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn gắn với trách nhiệm trước tổ chức Đảng, đội ngũ viên chức, người lao động và người học.

Ông Võ Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, ông Võ Quốc Thắng cam kết giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, bảo đảm kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Các nhiệm vụ được giao sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp thực tiễn, đồng thời phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp giữa các đơn vị.

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học TDTT TP.HCM nhiệm kỳ 2025–2030 chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu bước kiện toàn nhân sự và tiếp nối chặng đường phát triển của Đảng bộ Nhà trường

Ông Võ Quốc Thắng cũng bày tỏ mong muốn cùng tập thể Đảng bộ xây dựng Trường Đại học TDTT TP.HCM phát triển, xứng đáng với vai trò là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực và trung tâm nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thể dục thể thao.

Việc kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra khi Nhà trường đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể Đảng viên Đảng bộ Trường Đại học TDTT TP.HCM

Hiệu quả của công tác kiện toàn sẽ được thể hiện qua những chuyển biến thực chất trong hoạt động chuyên môn, chất lượng quản trị và việc thực hiện chiến lược phát triển.

Đây là cơ sở để Đảng bộ Trường Đại học TDTT TP.HCM tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh đoàn kết và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.