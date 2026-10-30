Trường Đại học TDTT TP.HCM đăng quang Giải bóng đá sinh viên toàn quốc 2026

Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM đăng quang chức vô địch NUC 2026

Tại Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026, ba môn bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ tiếp tục thu hút đông đảo sinh viên tham gia, tạo nên một mùa giải sôi động với quy mô tổ chức rộng khắp ba miền Bắc – Trung – Nam, kéo dài trong 2 tháng.

Ở môn bóng đá, 46 đội bóng đã tham gia tranh tài qua các vòng loại khu vực và vòng chung kết, với tổng cộng 102 trận đấu trong khoảng một tháng rưỡi. Trận chung kết diễn ra ngày 30/10 tại sân bóng đá Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, giữa đội đương kim vô địch Đại học Huế và đội chủ nhà Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM.

Sau 80 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng, hai đội phải phân định ngôi vô địch bằng loạt sút luân lưu. Với chiến thắng 5-4, Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM giành chức vô địch, khép lại hành trình đáng nhớ trên sân nhà. Đây là lần thứ ba đội bóng đăng quang tại giải, sau các năm 2006 và 2010, đồng thời đánh dấu sự trở lại của một đại diện TP.HCM trên ngôi vị cao nhất sau 16 năm.

NUC 2026 khép lại với những khoảnh khắc đáng nhớ, giàu cảm xúc

Ở môn bóng chuyền, 116 đội tham dự vòng loại tại ba khu vực, với hơn 150 trận đấu. Vòng chung kết quy tụ 16 đội, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ, thi đấu tổng cộng 30 trận. Tính cả vòng loại và vòng chung kết, môn bóng chuyền có hơn 180 trận đấu, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bộ môn này trong cộng đồng sinh viên.

Trong khi đó, môn bóng rổ ghi nhận 122 đội tham dự vòng loại, với hơn 1.800 vận động viên và 154 trận đấu ở ba khu vực. Vòng chung kết có 14 đội, gồm 8 đội nam và 6 đội nữ, thi đấu 24 trận. Tổng cộng, môn bóng rổ có 178 trận đấu trong toàn bộ hệ thống giải.

NUC 2026 khép lại với hơn 460 trận đấu sau 2 tháng và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng giá trị của giải không chỉ nằm ở những chiếc cúp hay danh hiệu được trao, mà còn ở cơ hội để sinh viên được thi đấu, được trưởng thành qua từng trận đấu và tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao. Đó cũng là nền tảng để NUC hướng tới mục tiêu trở thành sân chơi thể thao sinh viên được tổ chức bài bản, có tính kế thừa và phát triển bền vững qua nhiều thế hệ.