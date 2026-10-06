Trường đại học tăng kết nối nghiên cứu với đào tạo

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: BTC

Ngày 6-10, tại Hà Nội, Tạp chí Pháp luật và Phát triển phối hợp với Trường Đại học Intracom tổ chức hội thảo khoa học “Khơi thông nguồn lực đất đai - Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi về những vấn đề đặt ra trong hoàn thiện pháp Luật Đất đai, đồng thời chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn, góp phần tăng kết nối giữa hoạt động nghiên cứu trong trường đại học với yêu cầu của thực tiễn.

Ban Tổ chức nhận được 50 tham luận và bài viết cho kỷ yếu. Chương trình gồm 2 phiên, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan. Các ý kiến tập trung nhận diện những bất cập trong quy định và tổ chức thi hành, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom nhấn mạnh, nghiên cứu khoa học không thể tách rời giảng dạy, mà cần góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn, cung cấp luận cứ cho hoạch định chính sách và tạo giá trị cho cộng đồng.

Theo đó, việc nghiên cứu các vấn đề đất đai cần gắn quy định pháp luật với điều kiện thực thi, dữ liệu và yêu cầu hài hòa lợi ích. Sự phối hợp giữa nhà trường và Tạp chí Pháp luật và Phát triển được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa giới nghiên cứu với cơ quan quản lý, giới nghề nghiệp và doanh nghiệp, từ đó hình thành những đề xuất chính sách có căn cứ và khả năng áp dụng.

Tổng Biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển Phan Văn Lâm cho rằng, đất đai càng có giá trị càng phải được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, đóng góp thiết thực của hội thảo là lựa chọn những vướng mắc cần ưu tiên giải quyết, phân tích nguyên nhân và đề xuất phương án phục vụ sửa đổi pháp luật.

Trình bày báo cáo đề dẫn, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Phương Đạt, Trưởng khoa Luật Trường Đại học Intracom cho rằng, yêu cầu đặt ra trong tiến trình phát triển mới không chỉ là quản lý và sử dụng đất đai hiệu quả, mà quan trọng hơn là khơi thông, giải phóng và chuyển hóa nguồn lực đất đai thành động lực phát triển.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: BTC

Các tham luận tập trung vào 6 nhóm chủ đề: Đổi mới thể chế và cơ chế huy động nguồn lực; quy hoạch, phân bổ và tổ chức thực thi; xác lập và phân phối giá trị đất đai; phát triển thị trường quyền sử dụng đất; hạ tầng dữ liệu, công nghệ; vai trò của đất đai trong tổ chức không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng.

Nhiều vấn đề được đặt ra từ thực tiễn cũng được các nhà khoa học phân tích. Trong đó, việc bảo vệ quyền của người có đất bị thu hồi được chú trọng, với các yêu cầu về tính chính đáng của mục đích thu hồi, công bằng trong bồi thường và khả năng phục hồi đời sống. Các vấn đề về nơi ở, sinh kế và trách nhiệm giải trình được đề xuất cụ thể hóa thành những quy định có thể thực hiện, kiểm tra và giám sát.

Vấn đề an toàn pháp lý trong giao dịch quyền sử dụng đất cũng được phân tích, trong đó có vai trò của công chứng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

Kết quả hội thảo được định hướng tổng hợp thành “Bộ kiến nghị chính sách về khơi thông nguồn lực đất đai”, phục vụ hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: BTC

Trường Đại học Intracom dự kiến tiếp tục khai thác kết quả nghiên cứu phù hợp để đưa vào chương trình đào tạo, bài tập tình huống và các đề tài liên ngành. Qua đó, những vấn đề từ thực tiễn quản lý, sử dụng đất có thêm cơ hội trở thành chất liệu cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu trong nhà trường.