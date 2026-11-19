Phần dự thi của các công đoàn bộ phận Khối phòng và khối Văn phòng.

Tham gia Hội diễn có 6 đội thi với sự góp mặt của đông đảo viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên nhà trường. Các đội đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, bản sắc văn hóa các dân tộc và truyền thống tôn sư trọng đạo. Kết thúc Hội diễn, Ban tổ chức trao 1 giải A, 2 giải B và 3 giải C cho các đội có thành tích xuất sắc.

Tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của Khoa Sư phạm.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích tại Hội diễn.

Hội diễn là sân chơi văn hóa, văn nghệ bổ ích, tạo cơ hội để viên chức, người lao động và đoàn viên, thanh niên giao lưu, gắn kết, phát huy năng khiếu nghệ thuật; đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về nghề giáo và tình cảm gắn bó với mái trường Đại học Tân Trào.