Trường đại học tại TPHCM hút nguồn tuyển giỏi

Tân sinh viên trong lễ Chào mừng năm học mới tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM. Ảnh: FTU2.

Nguồn tuyển tăng, mặt bằng đầu vào cao

Tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, mùa tuyển sinh 2026 ghi nhận số thí sinh đăng ký tăng 49%, số nguyện vọng tăng gần 68% so với năm 2025.

Nguồn tuyển tăng cùng mặt bằng năng lực đầu vào cao hơn khiến 57 ngành, chương trình có điểm trúng tuyển cao hơn năm trước. Gần 60% tân sinh viên trúng tuyển đạt từ 900/1.200 điểm Đánh giá năng lực trở lên.

Chất lượng nguồn tuyển còn thể hiện qua thành tích của các thủ khoa. Điểm chung của 4 thủ khoa Trường Đại học Bách khoa là đều đạt điểm Toán tuyệt đối trong cả bài thi Đánh giá năng lực (300/300) và kỳ thi tốt nghiệp THPT (10/10).

Võ Gia Thịnh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), là thủ khoa kép phương thức xét tuyển tổng hợp và kỳ thi đánh giá năng lực, với 95,04/100 điểm học lực và 1.124 điểm đánh giá năng lực. Thịnh đồng thời là Á khoa tổ hợp A01 của tỉnh Đắk Lắk, với Toán 10, Vật lý 9,75 và Tiếng Anh 8,5.

Tân sinh viên Trường Đại học Bách khoa tại lễ khai giảng.

Cùng đạt 29,5 điểm tốt nghiệp THPT tổ hợp A00, Võ Ngọc Thanh Ngân, Lê Công Nguyên và Nguyễn Hồng Việt cùng được xác định là thủ khoa có kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông cao nhất.

Thanh Ngân và Công Nguyên là Á khoa tổ hợp A00 của TPHCM; Hồng Việt là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Lâm Đồng với tổng điểm 37,75, gồm Toán 10, Vật lý 9,75, Hóa học 9,75 và Ngữ văn 8,25.

Mặt bằng đầu vào cao tại Trường Đại học Bách khoa còn thể hiện ở năng lực ngoại ngữ. Năm nay, trường nâng chuẩn quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: thí sinh có IELTS Academic từ 6.0 hoặc tương đương được quy đổi từ 8 đến 10 điểm môn Tiếng Anh trong điểm thi tốt nghiệp THPT. Dù chuẩn quy đổi tăng, gần một nửa tân sinh viên vẫn sở hữu IELTS từ 6.0 trở lên.

Xu hướng này cũng thể hiện ở chương trình Liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế giữa Trường Đại học Bách khoa và Đại học Công nghệ Sydney (Australia).

Chương trình tuyển sinh hai ngành Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ thông tin, yêu cầu IELTS Academic từ 6.5, trong đó kỹ năng Viết từ 6.0 hoặc chứng chỉ tương đương.

Năm 2025, sinh viên có IELTS trung bình 7.0, điểm SAT từ 1.210 đến 1.510.

Sang năm thứ hai, IELTS trung bình tiếp tục ở mức 7.0, SAT từ 1.140 đến 1.510; điểm xét tuyển theo phương thức Tổng hợp đạt trung bình 86,5/100.

Tân sinh viên nhận học bổng Tinh hoa Khoa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNUHCM.

Học sinh giỏi hội tụ, cuộc đua tốp đầu rõ nét

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, gần 5.000 tân sinh viên nhập học năm học 2026-2027 đến từ 24 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây cũng là năm đầu tiên trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển Tổng hợp.

Điểm chuẩn dao động từ 21,50 đến 29,32 điểm theo thang 30; trong đó 28/39 ngành, nhóm ngành và chương trình đào tạo có điểm chuẩn từ 24 điểm trở lên.

Đáng chú ý, hơn 24% tân sinh viên đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Có 222 tân sinh viên đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức, trong đó có 13 giải Nhất và 62 giải Nhì. Trường cũng tiếp nhận nhiều tân sinh viên là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của các tỉnh, thành phố theo tổ hợp xét tuyển đại học.

Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 của Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: UEH.

Tại Đại học Kinh tế TPHCM, hơn 8.900 tân sinh viên khóa 52 gia nhập trường trong năm 2026. Riêng tại TPHCM, 64 sinh viên là thủ khoa, trong đó 63 sinh viên đạt điểm tuyệt đối 100/100 và một sinh viên đạt 99,90 điểm; 19 á khoa đạt từ 99,50 đến 99,86 điểm.

Mặt bằng điểm trúng tuyển cũng tập trung ở mức cao tại nhiều ngành, chương trình. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm trúng tuyển cao nhất với 97 điểm.

Các chương trình khác trên 90 điểm gồm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - Tiếng Anh toàn phần 94 điểm; Kinh doanh quốc tế và Tài chính quốc tế cùng 92,50 điểm; Phân tích dữ liệu 91,50 điểm; Kiểm toán 91,10 điểm; Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện, Marketing và Công nghệ Marketing cùng 90,20 điểm.

Thủ khoa Trường Đại học Y Dược TPHCM nhận học bổng toàn phần 100% học phí năm học 2026 - 2027. Ảnh: UMP.

Năm 2026, Trường Đại học Y Dược TPHCM có 2.951 thí sinh trúng tuyển đại học chính quy. Trong số này, 3 thí sinh đạt 30/30 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và trúng tuyển ngành Y khoa.

Đinh Ngọc Hải Lam, quê TPHCM, đạt 30/30 điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và được cộng 1,5 điểm từ chứng chỉ IELTS và SAT, nâng tổng điểm trúng tuyển lên 31,5 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường năm 2026.

Hai thí sinh Huỳnh Diễm My (Đắk Lắk) và Nguyễn Lê Yến Nhi (Gia Lai) cùng đạt 30/30 điểm trúng tuyển, trở thành đồng thủ khoa ngành Y khoa của trường.