Đoàn FBU do PGS.TSKH Bùi Xuân Biên - Chủ tịch Hội đồng Trường làm trưởng đoàn, cùng PGS.TS Hoàng Trần Hậu - Chủ tịch Hội đồng Giám sát giáo dục, TS Nguyễn Xuân Thắng - Phó Hiệu trưởng và lãnh đạo các phòng, viện của Nhà trường.

Đón tiếp đoàn FBU có GS. Svetlana Vyacheslavovna Volodina - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Nga G.V. Plekhanov, cùng Lãnh đạo các đơn vị của Nhà trường.

Thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai trường đại học

Đại học Kinh tế Nga G.V. Plekhanov là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Nga trong lĩnh vực kinh tế và các ngành đào tạo liên quan. Với lịch sử phát triển gần 120 năm, trường đã xây dựng nền tảng vững chắc trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực kinh tế, quản trị và kinh doanh. Bề dày truyền thống cùng kinh nghiệm hoạt động trong môi trường giáo dục đại học Nga tạo cơ sở thuận lợi để hai trường trao đổi chuyên môn và phát triển các chương trình hợp tác.

Thỏa thuận được ký kết tạo khuôn khổ để hai trường từng bước phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều phương diện, bao gồm quản trị đại học hiện đại, chuyển đổi số, phát triển chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi giảng viên và trao đổi sinh viên.

Trong các nội dung được trao đổi, quản trị đại học và chuyển đổi số là những lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hai bên cùng xem xét khả năng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, giảng dạy và nghiên cứu. Đây là những vấn đề có ý nghĩa ngày càng lớn đối với các trường đại học trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo và thích ứng với môi trường giáo dục đang thay đổi.

Mở rộng cơ hội học thuật và trao đổi sinh viên

Bên cạnh trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà quản lý và giảng viên, hai trường cũng thảo luận về cơ hội hợp tác học thuật và trao đổi sinh viên. Các hoạt động này có thể tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, mở rộng trải nghiệm chuyên môn và tăng cường hiểu biết về văn hóa, kinh tế của hai quốc gia.

Đối với FBU, việc xây dựng quan hệ hợp tác với Đại học Kinh tế Nga G.V. Plekhanov góp phần mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ sở để phát triển các hoạt động đào tạo và nghiên cứu gắn với nhu cầu thực tiễn. Thỏa thuận là nền tảng ban đầu để hai bên cụ thể hóa những nội dung hợp tác phù hợp, hướng tới các chương trình trao đổi và hoạt động học thuật thiết thực trong thời gian tới.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường hội nhập quốc tế của FBU, khẳng định định hướng chủ động kết nối với các cơ sở giáo dục uy tín nhằm thúc đẩy đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội phát triển cho giảng viên, sinh viên Nhà trường.