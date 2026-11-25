Với chủ đề “Nền kinh tế thế giới mới: Mỗi quốc gia tự lo cho mình?”, Diễn đàn là nền tảng quốc tế kết nối đại diện chính phủ, doanh nghiệp và giới khoa học nhằm thảo luận về kiến trúc kinh tế toàn cầu đang hình thành, những thách thức mới và các chiến lược phát triển trong bối cảnh nhiều biến động. Chương trình quy tụ các đại biểu đến từ khoảng 30 quốc gia với gần 2000 đại biểu tham dự, gồm các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, lãnh đạo trường đại học, sinh viên và nhà nghiên Diễn đàn quy tụ lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và doanh nghiệp

Tầm vóc của Diễn đàn được thể hiện qua sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao trong bộ máy quản lý kinh tế, tài chính, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Liên bang Nga. Trong số các diễn giả có Ông Vladimir Vladimirovich Kolychev - Thứ trưởng Bộ Tài chính Liên bang Nga; Ông Maxim Andreevich Kolesnikov - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga; Ông Alexander Nikolaevich Shokhin - Đặc phái viên về bảo vệ quyền lợi doanh nhân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, đồng thời là Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga; Ông Pavel Viktorovich Malkov - Thống đốc vùng Ryazan; và Ông Pyotr Mikhailovich Fradkov - Chủ tịch Ngân hàng PJSC PSB cùng nhiều các học giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Quang cảnh Diễn đàn

Sự hiện diện của các đại diện cấp cao từ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp lớn tạo điều kiện để các vấn đề kinh tế được thảo luận từ nhiều góc độ: hoạch định chính sách, điều hành phát triển, môi trường kinh doanh và hoạt động của các định chế tài chính. Qua đó, Diễn đàn trở thành không gian đối thoại có ý nghĩa giữa khu vực công, khu vực tư nhân và giới học thuật về những định hướng phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu thay đổi.

Đối thoại về những chuyển động của kinh tế toàn cầu

Một trong những nội dung trọng tâm là phiên toàn thể “Nền kinh tế thế giới mới: Mỗi quốc gia tự lo cho mình?”. Phiên thảo luận tập trung vào những xu hướng tưởng như đối lập nhưng cùng hiện diện: các quốc gia ngày càng chú trọng củng cố chủ quyền và năng lực tự chủ về kinh tế, tài chính, công nghệ, năng lượng và lương thực; trong khi sự phát triển của công nghệ, nền tảng số và thị trường vẫn thúc đẩy kết nối, mở rộng hợp tác và duy trì sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.

Các đại biểu trao đổi về tác động của phân mảnh kinh tế, chủ nghĩa bảo hộ và xu hướng nội địa hóa sản xuất; những thay đổi trong chuỗi cung ứng, logistics và thanh toán quốc tế; đồng thời xem xét các cơ hội, thách thức đối với kinh tế toàn cầu và Nga. Phiên họp do ông Konstantin Vasilyevich Simonov, Trưởng Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga, điều phối.

Đoàn đại biểu FBU tham dự diễn đàn

Góp tiếng nói của FBU trong đối thoại học thuật quốc tế

Việc đoàn lãnh đạo FBU tham dự Diễn đàn thể hiện sự chủ động của Nhà trường trong kết nối với các diễn đàn chính sách, kinh tế và học thuật quốc tế. Đây là dịp để đoàn tiếp cận các phân tích đa chiều về xu hướng phát triển mới, đồng thời trao đổi với các trường đại học, chuyên gia và tổ chức quốc tế về những vấn đề có ý nghĩa đối với đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và kinh tế.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục thay đổi, các cơ sở giáo dục đại học có vai trò quan trọng trong phát triển tri thức, đào tạo nguồn nhân lực và đóng góp luận cứ khoa học cho quá trình hoạch định chính sách. Tham gia các hoạt động của Diễn đàn giúp FBU mở rộng góc nhìn liên ngành về mối liên hệ giữa chính sách kinh tế, quản trị doanh nghiệp, công nghệ và tài chính; đồng thời tăng cường cơ hội trao đổi học thuật với cộng đồng quốc tế.

Cùng tham dự Diễn đàn, đoàn Việt Nam còn có đại diện Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam góp phần thúc đẩy đối thoại học thuật và mở rộng kết nối giữa các trường, chuyên gia và đối tác quốc tế.

Tạo nền tảng cho hợp tác đào tạo và nghiên cứu

Thông qua các hoạt động và kết nối tại Diễn đàn, FBU có thêm cơ sở để thúc đẩy trao đổi với các đối tác đại học tại Nga trong những lĩnh vực như quản trị kinh doanh, công nghệ, quản lý kinh tế và nghiên cứu khoa học. Đây là những hướng hợp tác có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng quốc tế hóa của Nhà trường, tạo tiền đề tìm kiếm cơ hội trong đào tạo, trao đổi học thuật và phát triển nghiên cứu chung. Sự hiện diện của FBU tại một diễn đàn quy tụ lãnh đạo cấp cao, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và giới khoa học góp phần củng cố vai trò của Nhà trường trong mạng lưới trao đổi tri thức quốc tế. Qua đó, FBU tiếp tục hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn kinh tế, thúc đẩy nghiên cứu có tính ứng dụng và chuẩn bị nguồn nhân lực có năng lực thích ứng trước những biến chuyển của nền kinh tế mới.