Trường Đại học Tài chính - Marketing hội thảo khoa học quốc tế 'Kinh tế, tài chính và kinh doanh trong bối cảnh mới'

PGS.TS Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Chuỗi hội thảo gồm ba hội thảo chuyên đề, tập trung vào những vấn đề có tính liên ngành và có ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing, nhấn mạnh ý nghĩa của việc tạo dựng một không gian học thuật mở, nơi các kết quả nghiên cứu có thể được trao đổi, phản biện và kết nối với các vấn đề thực tiễn của nền kinh tế.

Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật mà còn là cầu nối giữa nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chia sẻ tri thức và chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành những giá trị có ý nghĩa đối với cộng đồng và xã hội.

Theo PGS.TS Phạm Quốc Việt, trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chứng kiến những thay đổi nhanh về công nghệ, cấu trúc thị trường, chính sách tài chính và các rủi ro xuyên biên giới, việc tăng cường đối thoại giữa các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kinh doanh và công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hội thảo là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý và doanh nghiệp cùng nhận diện những vấn đề mới, chia sẻ bằng chứng nghiên cứu và tìm kiếm các hướng hợp tác trong thời gian tới.

"Việc phối hợp tổ chức chuỗi hội thảo quốc tế tiếp tục góp phần nâng cao hoạt động khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, tạo môi trường trao đổi học thuật cho giảng viên và người học, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường với các cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần xây dựng hệ sinh thái học thuật năng động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng nghiên cứu vào những vấn đề có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế - xã hội", PGS.TS Phạm Quốc Việt nhấn mạnh.

Giáo sư Ajay K. Manrai - Tổng biên tập Tạp chí The Journal of Global Marketing.

Tại hội thảo, Giáo sư Ajay K. Manrai - Tổng biên tập Tạp chí The Journal of Global Marketing chia sẻ về vai trò của marketing trong quá trình hình thành, thương mại hóa và mở rộng thị trường đối với các doanh nghiệp dựa trên công nghệ.

Khác với những mô hình kinh doanh truyền thống, doanh nghiệp công nghệ thường phải đồng thời giải quyết bài toán đổi mới sản phẩm, xác định thị trường mục tiêu, xây dựng giá trị khác biệt và tạo dựng niềm tin của khách hàng đối với những sản phẩm hoặc dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao.

Vì vậy, marketing không chỉ được nhìn nhận như hoạt động truyền thông hay bán hàng, mà còn là một bộ phận của quá trình thiết kế giá trị, xác định nhu cầu thị trường và kết nối đổi mới công nghệ với người sử dụng.

Từ góc độ đó, bài trình bày gợi mở cách doanh nhân công nghệ có thể tiếp cận thị trường theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, xây dựng định vị và thương hiệu phù hợp, khai thác dữ liệu và các kênh số, đồng thời phát triển chiến lược tăng trưởng có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh của công nghệ và hành vi người tiêu dùng.

PGS.TS. Huy Pham (The Business School, RMIT University Vietnam).

PGS.TS. Huy Pham (The Business School, RMIT University Vietnam) trình bày nghiên cứu rủi ro khí hậu, tính dễ bị tổn thương về mặt công bằng và phản ứng của doanh nghiệp: Bằng chứng từ các nền kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên và được nhà nước hậu thuẫn.

Nghiên cứu cho thấy rủi ro khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường mà ngày càng được thị trường tài chính phản ánh vào giá trị và rủi ro của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có mức độ phụ thuộc cao vào tài sản vật chất dài hạn có xu hướng dễ bị tổn thương hơn trước cả rủi ro chuyển đổi và rủi ro vật lý. Ngược lại, hiệu quả giảm phát thải, chất lượng ESG và cấu trúc vốn phù hợp có thể góp phần giảm mức độ dễ bị tổn thương trước các cú sốc khí hậu.

Đáng chú ý, khi mức độ dễ bị tổn thương gia tăng, doanh nghiệp có xu hướng giảm đòn bẩy tài chính, tăng cường đổi mới quy trình nội bộ, đồng thời điều chỉnh hoặc cắt giảm một số khoản đầu tư liên quan đến giảm phát thải và ESG. Kết quả cũng cho thấy tác động của rủi ro khí hậu có sự khác biệt giữa các ngành và phụ thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp cũng như loại rủi ro khí hậu.

Thông qua phân tích sự thay đổi chính sách khí hậu năm 2021, nghiên cứu cho thấy những doanh nghiệp đã có mức độ dễ bị tổn thương cao từ trước có xu hướng điều chỉnh chiến lược mạnh hơn khi môi trường chính sách thay đổi.

Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện, định giá và quản trị rủi ro khí hậu trong chiến lược doanh nghiệp, đặc biệt đối với các nền kinh tế mới nổi có mức độ phụ thuộc cao vào tài nguyên và khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Nội dung cốt lõi của nghiên cứu góp phần mở rộng góc nhìn về mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu, thị trường tài chính và chiến lược doanh nghiệp, đồng thời gợi mở những hàm ý quan trọng đối với quản trị doanh nghiệp, chính sách khí hậu và định hướng phát triển bền vững.

Hội thảo chuyên đề diễn ra ở phiên thảo luận song song:

Kinh doanh trên nền tảng công nghệ số (Business based on Digital Platform), gồm các đơn vị đồng tổ chức Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chuyên đề tập trung vào những thay đổi của mô hình kinh doanh dưới tác động của nền tảng số, công nghệ mới và sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng; đồng thời gợi mở các vấn đề về quản trị, marketing, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp trong môi trường số.

Tài chính cho phát triển bền vững (Finance for Sustainable Development), gồm các đơn vị đồng tổ chức: Đại học Lincoln (New Zealand), Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Kinh tế - Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Kinh tế - Luật, và Trường Đại học Thành Đông.

Nội dung hướng tới trao đổi các vấn đề về huy động và phân bổ nguồn lực tài chính, tài chính xanh, tài chính bền vững và vai trò của các chính sách tài chính trong hỗ trợ tăng trưởng dài hạn gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.

Tái định hình kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên bất định : Những chuyển dịch và triển vọng đối với Việt Nam (Reshaping the Global Economic Order in an Era of Uncertainty: Implications and Prospects for Vietnam), gồm các đơn vị đồng tổ chức: Viện Trung Quốc và châu Á đương đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga; Q University (Kazakhstan).

Hội thảo tập trung phân tích những chuyển dịch trong cấu trúc kinh tế toàn cầu, các yếu tố bất định và những tác động có thể đặt ra đối với các nền kinh tế đang phát triển, qua đó gợi mở các hàm ý chính sách và triển vọng đối với Việt Nam.