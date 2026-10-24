Trường Đại học Sư phạm TPHCM kỷ niệm 50 năm truyền thống

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng.

Sáng 24/10, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (27/10/1976 - 27/10/2026), đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương; cùng các thế hệ sinh viên, học viên, cán bộ, viên chức và giảng viên nhà trường.

Về phía Bộ GD&ĐT, có Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ.

Các đại biểu, các thế hệ nhà giáo dự lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng.

Nửa thế kỷ vun đắp truyền thống

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, khẳng định 50 năm xây dựng và phát triển là hành trình được kiến tạo bằng trí tuệ, dưỡng nuôi bằng tâm huyết và khẳng định vị thế bằng những đóng góp bền bỉ của các thế hệ thầy và trò.

"50 năm không chỉ ghi dấu chiều dài một hành trình, mà còn bồi đắp chiều sâu của một niềm tin: Giáo dục làm thay đổi con người và tương lai giáo dục bắt đầu từ người thầy", GS.TS Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho rằng thành tựu lớn nhất của trường không chỉ thể hiện qua những dấu ấn học thuật, quy mô hay xếp hạng, mà còn nằm ở truyền thống được vun đắp bởi con người và vì con người.

Trong hành trình 50 năm, đặc biệt với những bước tiến mạnh mẽ trong thập niên gần đây, Trường Đại học Sư phạm TPHCM ghi dấu nhiều thành tựu trong đào tạo giáo viên, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Mạnh Tùng.

Theo GS.TS Huỳnh Văn Sơn, nhà trường hiện có 52 chương trình đào tạo trình độ đại học, 31 chương trình thạc sĩ và 13 chương trình tiến sĩ. Trong đó, 44 chương trình đào tạo đã được kiểm định, gồm 16 chương trình đạt chuẩn AUN-QA.

Giai đoạn 2020-2026, trường có hơn 1.000 công bố quốc tế thuộc danh mục WoS/Scopus. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng nằm trong nhóm 10 trường được Bộ GD&ĐT khen thưởng liên tục gần 10 năm qua.

Bên cạnh đào tạo chính quy và nghiên cứu khoa học, nhà trường đã tổ chức gần 5.000 khóa bồi dưỡng, với hơn 250.000 lượt học viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Hoạt động phục vụ cộng đồng cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý, trong đó chương trình Bình dân học vụ số năm 2026 thu hút gần 50.000 người học.

Bước vào chặng đường phát triển mới, Trường Đại học Sư phạm TPHCM xác định niềm tự hào về truyền thống phải được chuyển hóa thành trách nhiệm, khát vọng và hành động cụ thể.

Hướng đến mục tiêu trở thành đại học sư phạm trọng điểm quốc gia có uy tín và tầm ảnh hưởng, nhà trường không chỉ tập trung đào tạo đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, có năng lực nghề nghiệp tiệm cận quốc tế, mà còn phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức, góp phần giải quyết những vấn đề lớn của giáo dục Việt Nam.

Năm mươi năm nhìn lại để tri ân,

Năm mươi năm nhìn lại để tự hào,

Năm mươi năm nhìn lại để vươn xa

Năm mươi năm bền chí, vững lòng;

Năm mươi năm dựng vững cơ đồ

Năm mươi năm đẹp tựa trang thơ

Tiếp lửa tiền nhân, khai đường mới

Mở những chân trời, sáng ước mơ.

GS.TS HUỲNH VĂN SƠN, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh chúc mừng tập thể nhà trường nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: Mạnh Tùng.

Trường sư phạm định hướng tương lai nền giáo dục

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu biểu dương, ghi nhận và tri ân những đóng góp hết sức lớn lao của các thế hệ thầy và trò nhà trường trong suốt 50 năm qua.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu sau khi đất nước thống nhất, các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bền bỉ cống hiến, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước.

Phó Thủ tướng cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi sâu sắc phương thức nghiên cứu, phương pháp dạy và học.

Giáo dục không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, bồi đắp nhân cách, bồi dưỡng nhân tài và khả năng thích ứng của mỗi con người trong bối cảnh nhiều thay đổi.

Trong bối cảnh đó, Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đặt ra yêu cầu phát triển con người Việt Nam toàn diện về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, ý thức thượng tôn pháp luật, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ và thể lực.

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo khẳng định người học là trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục và đào tạo; nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Ảnh: Mạnh Tùng.

"Nếu người thầy góp phần định hình tương lai của mỗi sinh viên và học sinh thì trường sư phạm góp phần định hình tương lai của cả nền giáo dục", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nói.

Cũng theo Phó Thủ tướng, sứ mệnh của một trường đại học sư phạm trọng điểm không chỉ là đào tạo những người thầy, cô giáo giỏi mà còn phải tiên phong trong nghiên cứu, dẫn dắt đổi mới giáo dục, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến từng nhà trường, từng lớp học, từng sinh viên và từng học sinh.

Phó Thủ tướng ghi nhận mục tiêu của Trường Đại học Sư phạm TPHCM đến năm 2030 tiếp tục khẳng định vị thế trường đại học sư phạm trọng điểm của quốc gia, có uy tín ở châu Á; đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới xuất sắc về giáo dục.

Bốn định hướng phát triển nhà trường

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Phó Thủ tướng đề nghị tập thể Trường Đại học Sư phạm TPHCM tập trung vào bốn định hướng.

Thứ nhất, vị thế, uy tín của một trường đại học sư phạm không chỉ được đo bằng quy mô hay thứ hạng mà trước hết là bằng chất lượng những thế hệ nhà giáo được giáo dục, được đào tạo như thế nào.

Vì vậy, nhà trường phải đột phá thực chất về chất lượng đào tạo giáo viên, tiên phong đổi mới từ công tác tuyển sinh đến chương trình, phương pháp đào tạo, đến kiểm tra, đánh giá; lấy phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả.

Đặc biệt, cần coi trọng thực hành sư phạm là trọng tâm, gắn đào tạo với thực tiễn trường phổ thông, trường mầm non; đào tạo những người thầy, cô giáo không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng phát triển tư duy, bồi đắp nhân cách, khơi gợi sáng tạo của sinh viên, học sinh, làm chủ công nghệ, làm chủ tri thức và trí tuệ nhân tạo.

Phó Thủ tướng đề nghị tập thể Trường Đại học Sư phạm TPHCM tập trung vào bốn định hướng trong thời gian tới. Ảnh: Mạnh Tùng.

Thứ hai, xây dựng nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao các công nghệ, các giải pháp phát triển giáo dục; tập trung giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề quan trọng và cấp thiết của ngành, của đất nước là đổi mới phương pháp dạy, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, tâm lý và sức khỏe học đường.

Nhà trường cần nghiên cứu, phát triển các mô hình thực hành, thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng những phương pháp giáo dục hiện đại mang lại hiệu quả thiết thực; chủ động nghiên cứu, tư vấn chính sách cho ngành và cho đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, giá trị nghiên cứu không chỉ thể hiện ở công bố khoa học mà phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến thực tế của từng nhà trường, từng lớp học và đối với từng sinh viên, học sinh.

Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển đội ngũ nhà giáo khu vực phía Nam và của cả nước. Nhà trường cần chủ động phối hợp, kết nối chặt chẽ với các địa phương để nghiên cứu, dự báo nhu cầu, gắn đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu sử dụng giáo viên của từng cấp học, từng môn học, từng địa bàn, nhất là những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn và còn thiếu thầy, cô giáo.

Đồng thời, phát huy hiệu quả các phân hiệu nhà trường, kết nối các cơ sở đào tạo sư phạm và các trường phổ thông, các trường mầm non, chia sẻ nguồn lực, lan tỏa các mô hình, các phương pháp giáo dục tiên tiến, hiện đại và có hiệu quả.

Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho khoa Tiếng Trung của trường. Ảnh: Mạnh Tùng.

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp quản trị, tập trung mọi nguồn lực để phát triển nhà trường ngang tầm với khu vực; phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm định chất lượng; thu hút, trọng dụng các nhà khoa học, các giảng viên xuất sắc, có tâm huyết, có hoài bão để cống hiến.

Nhà trường cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tập trung đầu tư cho những lĩnh vực mà nhà trường đang có thế mạnh; đẩy mạnh hợp tác quốc tế một cách thực chất, có kết quả và có sản phẩm cụ thể; phát triển đa ngành, mở rộng quy mô nhưng phải gắn với sứ mạng sư phạm là cốt lõi, tránh dàn trải, lấy chất lượng và hiệu quả làm thước đo để đánh giá.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu thăm triển lãm của trường. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa.

Đối với Bộ GD&ĐT, Phó Thủ tướng đề nghị sớm hoàn thiện Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ và chất lượng như đã cam kết.

Đối với TPHCM và các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách, đất đai, hỗ trợ nguồn lực để nhà trường và các phân hiệu hoạt động ổn định, hiệu quả.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các trường sư phạm, phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng và thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của mình.