Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh: Bền bỉ cống hiến, góp phần xây dựng, phát triển giáo dục và đào tạo

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các cơ sở giáo dục, đào tạo trong và ngoài nước; các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, người lao động và sinh viên của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Sứ mệnh đào tạo và vai trò quan trọng

Ngày 27/10/1976, theo Quyết định số 426 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp mạng lưới các trường đại học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh được đặt dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Giáo dục, với sứ mệnh đào tạo đội ngũ giáo viên cho các tỉnh, thành phía Nam và trở thành một bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục đại học quốc dân.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu sau khi đất nước thống nhất, các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, bền bỉ cống hiến, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước.

Đến nay, Nhà trường đã khẳng định vị thế là một trong hai trường đại học sư phạm trọng điểm của đất nước, có những đóng góp quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, nghiên cứu khoa học và đổi mới giáo dục.

Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Đặc biệt, dấu ấn đóng góp của Nhà trường không chỉ thể hiện qua những thành tích, công trình nghiên cứu mà còn hiện diện trong từng ngôi trường, từng lớp học trên khắp đất nước, nơi những thế hệ nhà giáo từng học tập, nghiên cứu và trưởng thành từ Nhà trường đang ngày đêm gieo mầm tri thức, bồi đắp nhân cách và chắp cánh tương lai cho các thế hệ sinh viên, học sinh.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng Ba cho Khoa Tiếng Trung của Trường.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu biểu dương, trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp hết sức lớn lao của các thế hệ thầy và trò Nhà trường trong suốt 50 năm qua.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang làm thay đổi sâu sắc phương thức nghiên cứu, phương pháp dạy và học. Theo Phó Thủ tướng, giáo dục không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, bồi đắp nhân cách, bồi dưỡng nhân tài và khả năng thích ứng của mỗi con người.

Trong bối cảnh đó, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu "phát triển con người Việt Nam toàn diện về đạo đức, trí tuệ, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân, ý thức thượng tôn pháp luật, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ và thể lực".

Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã khẳng định: "Người học là trung tâm, là chủ thể của quá trình giáo dục và đào tạo; nhà trường là nền tảng, nhà giáo là động lực, quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo".

Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho khoa Tiếng Trung của trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

"Nếu người thầy góp phần định hình tương lai của mỗi sinh viên, học sinh, thì trường sư phạm góp phần định hình tương lai của cả nền giáo dục", Phó Thủ tướng khẳng định.

Cũng theo Phó Thủ tướng, sứ mệnh của một trường đại học sư phạm trọng điểm không chỉ là đào tạo những thầy giáo, cô giáo giỏi mà còn phải tiên phong nghiên cứu, dẫn dắt đổi mới giáo dục, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến từng nhà trường, từng lớp học, từng sinh viên, học sinh.

Đột phá chất lượng đào tạo nhà giáo, coi thực hành sư phạm là trọng tâm

Phó Thủ tướng ghi nhận mục tiêu, khát vọng của Nhà trường đến năm 2030 tiếp tục khẳng định vị thế trường sư phạm trọng điểm của quốc gia, có uy tín ở châu Á; đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới xuất sắc về giáo dục.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Phó Thủ tướng đề nghị Nhà trường tập trung vào 4 định hướng trọng tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị Nhà trường tập trung vào 4 định hướng trọng tâm - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ nhất, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vị thế, uy tín của một trường đại học sư phạm không chỉ được đo bằng quy mô hay thứ hạng mà trước hết bằng chất lượng những thế hệ nhà giáo được giáo dục, đào tạo.

Vì vậy, Nhà trường phải tạo đột phá thực chất về chất lượng đào tạo nhà giáo; tiên phong đổi mới từ công tác tuyển sinh, chương trình, phương pháp đào tạo đến kiểm tra, đánh giá; lấy phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả.

Đặc biệt, Nhà trường cần coi thực hành sư phạm là trọng tâm, gắn đào tạo với thực tiễn trường phổ thông, mầm non; đào tạo những thầy giáo, cô giáo không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có khả năng phát triển tư duy, bồi đắp nhân cách, khơi dậy sáng tạo của sinh viên, học sinh, làm chủ công nghệ, tri thức và trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao các công nghệ, giải pháp phát triển giáo dục. Đặc biệt, cần tập trung giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, cấp thiết của ngành và đất nước, nhất là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, ứng dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm và các vấn đề về tâm lý, sức khỏe học đường.

Cùng với đó, nghiên cứu, phát triển các mô hình thực hành, thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng những phương pháp giáo dục hiện đại, mang lại hiệu quả thiết thực; chủ động nghiên cứu, tư vấn chính sách cho ngành và đất nước.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ ba, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển đội ngũ nhà giáo khu vực phía Nam và cả nước. Trong đó, chủ động phối hợp, kết nối chặt chẽ với các địa phương để nghiên cứu, dự báo nhu cầu, gắn đào tạo, bồi dưỡng với yêu cầu sử dụng giáo viên theo từng cấp học, môn học, địa bàn, nhất là những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, còn thiếu giáo viên.

Đồng thời, phát huy hiệu quả các phân hiệu của Nhà trường, kết nối các cơ sở đào tạo sư phạm với các trường phổ thông, mầm non; chia sẻ nguồn lực, lan tỏa các mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu thăm triển lãm của trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Thứ tư, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp quản trị, tập trung mọi nguồn lực phát triển Nhà trường ngang tầm khu vực.

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện Đề án phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm, trình Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tiến độ, chất lượng như đã cam kết.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách, đất đai, hỗ trợ nguồn lực để Nhà trường và các phân hiệu hoạt động ổn định, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu thăm triển lãm của trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Chính phủ đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có các trường đại học sư phạm, phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao chất lượng và thực hiện tốt sứ mệnh cao cả của mình.

"Một người thầy được đào tạo tốt có thể truyền cảm hứng, bồi đắp tri thức và nhân cách cho nhiều thế hệ học sinh", Phó Thủ tướng chia sẻ và nhận định đầu tư cho một trường sư phạm không chỉ là đầu tư cho một cơ sở giáo dục đại học mà còn là đầu tư cho chất lượng của hàng nghìn lớp học trong tương lai, cho sự trưởng thành của nhiều thế hệ sinh viên, học sinh và sự phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu thăm triển lãm của trường - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Phó Thủ tướng mong mỗi thầy giáo, cô giáo và mỗi em sinh viên luôn khắc ghi rằng: Dù khoa học, công nghệ có phát triển đến đâu, tri thức, tính nhân văn, tình yêu thương và trách nhiệm với học trò vẫn luôn là những giá trị cốt lõi làm nên giá trị và sự tôn kính của xã hội đối với người thầy.

Thầy giáo, cô giáo và mỗi em sinh viên cần không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, tu dưỡng, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất, lòng yêu nghề, khát vọng và hoài bão cống hiến, xứng đáng với sứ mệnh cao quý của nghề giáo.

Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao tặng Nhà trường Cờ thi đua của UBND Thành phố./.