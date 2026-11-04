Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2026, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu cần tuyển 15 chỉ tiêu gồm:

+ Giảng viên: 08 chỉ tiêu.

+ Trợ giảng: 01 chỉ tiêu.

+ Chuyên viên: 05 chỉ tiêu.

+ Kế toán viên: 1 chỉ tiêu.

- Đáp ứng các điều kiện dự tuyển theo quy định và theo yêu cầu vị trí việc làm.

- Hình thức tuyển dụng theo 02 vòng:

+ Vòng 1: Kiểm tra hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển.

+ Vòng 2: Kiểm tra năng lực chuyên môn của người đăng ký dự tuyển.

- Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển kể từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 10.11.2026.

- Nộp hồ sơ dự tuyển hợp đồng lao động trực tiếp tại Văn phòng Tổ chức – Hành chính 2, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (Số 639 Nguyễn Trãi, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh), ĐT: (028)38555432.

- Xem chi tiết thông tin tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2026 trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ: https://upes.edu.vn/.