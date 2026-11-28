Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh An Giang và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở cho việc phối hợp triển khai các hoạt động bồi dưỡng trong thời gian tới.

Tham dự buổi lễ, Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang và GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, Trường và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang đã cùng nhau Phát động chương trình bồi dưỡng năng lực số trong khuôn khổ "Bình dân học vụ số" và Phát triển khung năng lực số cho giáo viên, cán bộ quản lí theo Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT.

Một mô hình bồi dưỡng có điểm nhấn thú vị

Xuất phát từ ý tưởng phát triển đội ngũ giáo viên và học sinh trở thành những "đại sứ số", Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cùng với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu suốt 6 tháng qua để xây dựng chương trình và tổ chức khóa bồi dưỡng này.

"Đại sứ số" là mô hình phối hợp hiệu quả giữa nhà trường - gia đình - xã hội, trong đó các đối tượng giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng luôn có mối quan hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển năng lực số trong Chương trình Bình dân học vụ số.

Giáo viên, cán bộ quản lý và nhà trường có vai trò rất quan trọng vừa phải thực hiện được các kỹ năng số thiết yếu đồng thời vừa phải có khả năng hướng dẫn cho các đối tượng khác và lan tỏa, hỗ trợ cộng đồng thực hiện được "Bình dân học vụ số" đúng tinh thần nhân văn, đảm bảo phát triển bền vững.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn cho biết: "Điểm ấn tượng của chương trình bồi dưỡng năng lực số trong khuôn khổ "Bình dân học vụ số" chính là tư duy chuyển từ phổ cập công nghệ sang phát triển năng lực con người, từ biết sử dụng đến làm chủ và sáng tạo trong môi trường số.

Việc cụ thể hóa Khung năng lực số cho giáo viên, cán bộ quản lý theo Thông tư 18/2026/TT-BGDĐT tạo cơ sở để bồi dưỡng theo nhu cầu, đánh giá theo năng lực và thúc đẩy đổi mới giáo dục thực chất. Đặc biệt, mô hình học sinh trở thành "đại sứ số" mở ra cách tiếp cận đáng trân trọng: người học không chỉ thụ hưởng tri thức mà còn chủ động lan tỏa kỹ năng số đến gia đình và cộng đồng.

Ý tưởng gắn kết phụ huynh giúp mở rộng không gian học tập số từ nhà trường đến gia đình, tạo sự đồng hành giữa các thế hệ, cùng phát triển năng lực số là một phát hiện rất sâu sắc mà Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Trần Quang Bảo cùng tôi tâm đắc và cùng phát triển"

GS.TS Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Giá trị sâu xa của mô hình không nằm ở số người được tập huấn, mà ở khả năng hình thành một cộng đồng cùng học, cùng tiến bộ, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chuyển đổi số"

Khung năng lực theo Thông tư 18/2026 số được xây dựng không chỉ là một bộ tiêu chuẩn kĩ thuật về kĩ năng sử dụng công nghệ, mà là công cụ định hướng toàn diện nhằm chuyển đổi cách dạy học, quản lí và phát triển chuyên môn trong bối cảnh giáo dục số, bảo đảm giáo viên và cán bộ quản lí thích ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục và chuyển đổi số quốc gia.

Trên cơ sở đó, việc thiết lập một chuẩn thống nhất về yêu cầu năng lực số đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục là rất cần thiết, đồng thời hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục tự đánh giá năng lực, xác định nhu cầu bồi dưỡng, qua đó nâng cao chất lượng dạy học và quản lí trong môi trường số.

Tại Tỉnh An Giang, chương trình bồi dưỡng được triển khai dành cho đội ngũ tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, tập trung vào việc trang bị kiến thức, kỹ năng số phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Mô hình này mang tính sáng tạo cao, nhất là thể hiện sự tâm huyết của Tỉnh mà cụ thể là ngành giáo dục và đào tạo với vai trò tiên phong trong sự kết nối với cơ sở đào tạo có uy tín và có nhiều đóng góp trong hoạt động cộng đồng.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh An Giang.

Gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng với sự phát triển kinh tế xã hội

Thời gian qua, tỉnh An Giang được ghi nhận những bước tiến đáng kể trong chuyển đổi số, nổi bật là sự cải thiện thứ hạng về phục vụ người dân, doanh nghiệp, mở rộng thanh toán trực tuyến, số hóa hoạt động quản lý và từng bước đưa kỹ năng số đến cộng đồng. Những kết quả này cho thấy quyết tâm chính trị và khả năng tổ chức thực hiện của địa phương.

Tuy nhiên, thành tựu chuyển đổi số không nên chỉ được nhìn nhận qua thứ hạng hay mức độ phổ cập công nghệ. Điều cần quan tâm hơn là công nghệ đã làm thay đổi chất lượng công việc, năng lực của con người và cơ hội phát triển của từng cộng đồng đến đâu.

Tính đến hết tháng 11/2026, hoạt động bồi dưỡng đã được triển khai tại toàn Tỉnh theo mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Dự kiến đến hết tháng 10/2027, chương trình sẽ đạt tất cả các chỉ tiêu để Bình dân học vụ số và phát triển năng lực số sẽ thúc đẩy thêm dịch vụ công; thanh toán trực tuyến nhất là trong chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đây là dịp để hai đơn vị chính thức phát động chương trình, đồng thời khẳng định phương hướng phối hợp trong việc tiếp tục mở rộng hoạt động phát triển năng lực số cho đội ngũ, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung thảo luận hướng đến việc xác định nhu cầu, tiến độ, nguồn lực và điều kiện tổ chức bồi dưỡng, qua đó tạo cơ sở để các bên thống nhất cơ chế phối hợp và kế hoạch triển khai trong năm 2027.

Các học viên tham dự Khóa bồi dưỡng phát triển năng lực số trong khuôn khổ Chương trình "Bình dân học vụ số".

Tăng cường phối hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tại địa phương

Trong khuôn khổ Hội nghị, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh An Giang đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, tạo cơ sở cho việc phối hợp triển khai các hoạt động bồi dưỡng trong thời gian tới.

Ông Trần Quang Bảo cho biết: "Trong nhiều năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang đã có những thành tựu vượt trội và phát triển liên tục, bên cạnh sự nỗ lực và cố gắng của toàn Tỉnh, việc gắn kết với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một giải pháp mà chúng tôi đánh giá là khá thành công, đạt được những kết quả ấn tượng từ sự tương tác tích cực từ hai phía".

Thông qua thỏa thuận và các hoạt động phối hợp, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy thế mạnh trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và chuyên môn khoa học giáo dục, đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh An Giang trong phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số. Qua đó, hoạt động hợp tác góp phần gắn công tác bồi dưỡng với nhu cầu thực tiễn, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.