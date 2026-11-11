Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương: Sẵn sàng chinh phục Tiếng hát Hà Nội 2026

Tiến sĩ Đỗ Hương Giang - Trưởng Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trao đổi với sinh viên về cuộc thi Tiếng hát Hà Nội. Ảnh: PV

Tạo hành trang vững chắc cho học trò tỏa sáng

Hơn ba thập kỷ đồng hành cùng đời sống âm nhạc Thủ đô, cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” không chỉ là một sân chơi nghệ thuật có bề dày truyền thống mà còn là cái nôi phát hiện, chắp cánh cho nhiều thế hệ ca sĩ tài năng.

Là nghệ sĩ bước ra từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội (tiền thân là Tiếng hát Truyền hình Hà Nội) cách đây hơn 20 năm, với giải Ba chung cuộc, thạc sĩ, giảng viên Lê Minh Tuyến - Phó Bộ môn Thanh nhạc chuyên ngành, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cho biết, cuộc thi chính là bước đệm để chị có thêm động lực, quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật, cũng như lan tỏa kiến thức, tình yêu âm nhạc đến thế hệ trẻ.

“Khi là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), tôi và bạn bè đều rất háo hức và mong muốn được tham gia cuộc thi, vừa để tích lũy kinh nghiệm, tôi luyện bản lĩnh sân khấu, vừa có cơ hội đến gần khán giả. Và hôm nay, tôi muốn truyền cảm hứng đó cho các học trò của mình. Đến với Tiếng hát Hà Nội, các em sẽ được trải nghiệm sân chơi chuyên nghiệp, làm việc với nhiều ê kíp uy tín, từ dàn nhạc lớn, sân khấu hoành tráng, đạo diễn nổi tiếng…. Điều đó giúp các em thỏa mãn đam mê nghệ thuật và có thêm một hành trình đáng nhớ của tuổi trẻ”, giảng viên Lê Minh Tuyến chia sẻ.

Thạc sĩ, giảng viên Lê Minh Tuyến hướng dẫn sinh viên kỹ năng thanh nhạc, chuẩn bị cho Tiếng hát Hà Nội 2026. Ảnh: Hồng Giang

Theo giảng viên Lê Minh Tuyến, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút nhiều tài năng âm nhạc tham gia. Với Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, công tác chuẩn bị và luyện tập cho sinh viên được lên kế hoạch từ sớm. Khi Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội công bố về mùa giải 2026, nhà trường đã lan tỏa đến sinh viên bằng nhiều hình thức, đồng thời tích cực động viên các em mạnh dạn tham gia. Sau đó, dựa vào thế mạnh, sự mong muốn của sinh viên, các thầy cô sẽ định hướng và bồi dưỡng chuyên môn để các em hoàn thiện các kỹ năng.

Sinh viên tập trung cao độ cho phần luyện thanh. Ảnh: Hồng Giang

“Đặc thù đào tạo chuyên ngành thanh nhạc của nhà trường theo hình thức “một kèm một”, tức một thầy, một trò nên cả thầy/cô và trò đều phải ngồi lại bàn bạc, lên kế hoạch chọn bài, tập luyện kỹ càng. Thầy cô phải hy sinh thời gian cá nhân để chuẩn bị cho các em có phần thi tốt nhất. Điều quan trọng nhất giúp các em thành công vẫn là niềm đam mê ca hát. Bên cạnh đam mê và năng khiếu, giảng viên là người truyền đạt kinh nghiệm từ những trải nghiệm thực tế từng tham gia các sân chơi âm nhạc, qua đó giúp các em có hành trang vững chắc bước vào cuộc thi”, cô Lê Minh Tuyến nói.

Một tiết học của sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Ảnh: Hồng Giang

Nhờ sự sáng tạo, kiên trì trau dồi, học hỏi và sự đồng hành, định hướng từ các thầy cô nên những năm qua, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã ghi dấu ấn tại Tiếng hát Hà Nội cũng như các sân chơi lớn. Tiêu biểu như sinh viên Mạc Hoàng Lương từng giành giải Ba dòng nhạc nhẹ Tiếng hát Hà Nội 2024… Những thành tích đó chính là niềm tự hào và động lực to lớn khích lệ thầy, trò Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tiếp tục chinh phục các cuộc thi âm nhạc tầm cỡ.

Sinh viên Mạc Hoàng Lương giành giải Ba dòng nhạc nhẹ Tiếng hát Hà Nội 2024. Ảnh: BTC

Quyết tâm “phục thù” tại mùa giải mới

Từng lọt Top 18 Bán kết Tiếng hát Hà Nội 2025, em Nguyễn Tống Khánh Linh đặt mục tiêu quyết tâm “phục thù” trong mùa giải 2026 bằng thành tích cao. Khánh Linh cho biết bản thân sẽ dự thi dòng nhạc nhẹ, với phong cách Rock cá tính, mạnh mẽ.

“Năm nay, em quyết tâm trau dồi chuyên môn, tập luyện kỹ lưỡng để đạt thành tích cao hơn. Em hướng đến những tiết mục bùng nổ, bất ngờ và ấn tượng cho khán giả cùng Ban Giám khảo” Khánh Linh bày tỏ.

Sinh viên Nguyễn Tống Khánh Linh được giảng viên Lê Minh Tuyến hướng dẫn những nốt nhạc khó. Ảnh: Hồng Giang

Theo Khánh Linh, cuộc thi năm nay bổ sung thể lệ và dòng nhạc mới thú vị, là bước đệm quan trọng để thí sinh tiếp cận các giải thưởng lớn. May mắn của Khánh Linh và các bạn là luôn được thầy cô đồng hành, định hướng và tạo điều kiện để có thể phát huy thế mạnh của mình.

Tương tự Khánh Linh, sinh viên Vũ Hoàng Bách cũng nhanh chóng ghi danh tham gia cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” với mục tiêu cao. Nam sinh dành toàn bộ thời gian luyện tập cùng giảng viên hướng dẫn, để có phần thi hoàn hảo nhất.

"Em lựa chọn dòng nhạc thính phòng vì dòng nhạc này phù hợp nhất với chất giọng Baritone và niềm đam mê Opera của em. Hơn nữa, em bị thu hút bởi sự mạnh mẽ, âm vang và chiều sâu cảm xúc từ dòng nhạc này", Hoàng Bách cho biết.

Nhận được sự hỗ trợ, truyền cảm hứng từ thầy cô, các anh chị đi trước và sự đồng hành, cổ vũ nhiệt tình từ bạn bè trong lớp, Hoàng Bách càng thêm tự tin, sẵn sàng chinh phục mọi thử thách.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội mang đến cho các thí sinh cơ hội trau dồi, sáng tạo và tỏa sáng trong hành trình âm nhạc. Ảnh: Hồng Giang

Khuyến khích sinh viên có lối đi riêng

Nghiên cứu sinh, thạc sĩ Trần Ngọc Lâm, giảng viên Thanh nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho biết, ngay từ giai đoạn đầu, thầy cô hướng dẫn đã định hướng và lên kế hoạch luyện tập cho sinh viên. Khâu quan trọng, góp phần quyết định đến thành công của thí sinh chính là chọn dòng nhạc và bài hát dự thi.

"Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội gồm 4 dòng nhạc, tạo những cơ hội sáng tạo, bứt phá cho thí sinh qua từng vòng. Giảng viên định hướng rõ ràng phong cách và chọn bài phù hợp với từng dòng nhạc. Việc chọn đúng bài theo dòng nhạc sẽ giúp các thí sinh phát huy được hết thế mạnh của bản thân và ghi điểm với Ban Giám khảo", giảng viên Trần Ngọc Lâm cho biết.

Nghiên cứu sinh, thạc sĩ, giảng viên Trần Ngọc Lâm trao đổi với PV Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: PV

Trong quá trình đồng hành, hướng dẫn các học trò, thầy Lâm luôn khuyến khích sinh viên chọn con đường riêng, bằng cách tìm tòi các bài hát mới, khai thác kho tàng âm nhạc phong phú của Việt Nam thay vì lặp lại những bài hát cũ đã có nhiều người thành công. Theo thầy Lâm, chọn con đường ít người đi giúp thí sinh tránh bị so sánh với các ca sĩ đi trước và dễ đạt thành tích cao hơn.

Từ kinh nghiệm tham gia và đoạt giải tại các cuộc thi âm nhạc tầm cỡ, thầy Lâm muốn nhắn nhủ đến các học trò hãy bám sát tiêu chí cuộc thi, bởi mỗi cuộc thi có một tiêu chí riêng. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ Ban Giám khảo đang tìm kiếm điều gì để đáp ứng đúng, tránh lan man hoặc rập khuôn lối cũ. Bên cạnh đó, hãy rút kinh nghiệm vì mỗi trải nghiệm, dù thành công hay vấp ngã đều giúp các thí sinh tích lũy được bài học quý báu, để các em tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật.

Một tiết học của thầy Trần Ngọc Lâm với học trò. Ảnh: NVCC

“Trong bất kể cuộc thi nào, yếu tố chuyên môn luôn phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, kỹ thuật chỉ là phương tiện để truyền tải cảm xúc. Do đó, các em hãy hát bằng trái tim, để làm sao truyền tải được tình cảm, câu chuyện mình muốn lan tỏa đến người nghe. Sự chân thành trong cảm xúc sẽ giúp các em kết nối với khán giả và Ban Giám khảo, mở ra cơ hội đoạt giải thưởng cao”, thầy Lâm nhấn mạnh.

Đông đảo sinh viên tham gia buổi trao đổi về cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026. Ảnh: Hồng Giang

Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2026” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, gồm 4 phong cách dự thi: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng, mở rộng tối đa biên độ để các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng tổng hòa, từ ca hát, vũ đạo đến phong cách trình diễn hiện đại. Thông tin đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội 2026: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 16-11-2026. Đăng ký trực tuyến: http://hanoionline.vn/tienghathanoi2026.htm Email tiếp nhận: tienghatHN2026@hn.net.vn Nộp hồ sơ trực tiếp/bưu điện: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, TP Hà Nội.