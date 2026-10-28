Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trang bị kỹ năng chọn lọc thông tin cho sinh viên

Ban tổ chức tặng hoa cho 2 báo cáo viên. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại tọa đàm, sinh viên được trao đổi, tiếp cận hai chuyên đề: “Phương pháp tiếp cận, chọn lọc nội dung đọc sách trong bối cảnh bùng nổ thông tin” và “Sinh viên trong biển thông tin: Biết xem, biết chọn, biết nói”.

Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên phương pháp lựa chọn nội dung đọc phù hợp, nâng cao khả năng đọc hiểu, mở rộng kiến thức phục vụ học tập, nghiên cứu và đời sống. Đồng thời, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nhận diện, chọn lọc, tiếp nhận thông tin từ các phương tiện truyền thông một cách thận trọng, có cơ sở; khuyến khích chủ động bày tỏ quan điểm, chia sẻ nội dung có giá trị và nâng cao trách nhiệm khi truyền tải thông tin đến cộng đồng.

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và chuyển đổi số, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn tri thức phong phú trên sách báo, internet và các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin hữu ích, vẫn tồn tại nhiều nội dung thiếu kiểm chứng, tiêu cực, có thể tác động đến nhận thức và hành vi của người trẻ.

Vì vậy, sinh viên cần có định hướng trong việc lựa chọn tài liệu, xác định nguồn tin đáng tin cậy, phân biệt thông tin có giá trị với nội dung sai lệch; từ đó hình thành thói quen đọc có chọn lọc, tiếp nhận thông tin chủ động và có trách nhiệm khi chia sẻ.

Buổi tọa đàm thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên nhà trường. Ảnh: KHÁNH LINH

Thông qua trao đổi với các báo cáo viên của Tạp chí Cộng sản và Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, sinh viên có thêm gợi ý về cách tìm kiếm, tiếp cận và khai thác thông tin trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là nền tảng số. Qua đó, góp phần hình thành kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, nâng cao năng lực tư duy, khả năng diễn đạt và ý thức trách nhiệm của người trẻ trong môi trường thông tin hiện nay.