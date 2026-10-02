Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập thêm 3 trường trực thuộc

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Vũ Kiên

Thông tin từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, việc thành lập các trường thuộc nằm trong lộ trình xây dựng nhà trường trở thành đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, với sứ mạng đào tạo giáo viên chất lượng cao trên nền tảng hệ sinh thái phát triển mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và công nghệ. Các trường chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế, lan tỏa các giá trị và góp phần khẳng định bản sắc Việt Nam.

Cụ thể, Trường Ngôn ngữ và Văn hóa gồm các khoa: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Việt Nam học. Cùng với các khoa chuyên môn, hệ thống viện, trung tâm nghiên cứu được định hướng thành lập và phát triển theo điều kiện thực tế.

Trường là đơn vị tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về ngoại ngữ, văn hóa, khu vực học và du lịch; được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế.

Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ gồm các khoa: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật và Công nghệ, cùng hệ thống viện, trung tâm và phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Trường tiên phong trong đào tạo giáo viên và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về nghiên cứu cơ bản, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống và các lĩnh vực liên quan; được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Còn Trường Khoa học Nhân văn gồm các khoa: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Triết học và các trung tâm nghiên cứu.

Trường tiên phong trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn; được định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học nhân văn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo nhà trường, việc hình thành 3 trường trực thuộc mới nhằm phát huy thế mạnh và nguồn lực học thuật của các đơn vị; tăng cường tính liên ngành trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện hình thành các trung tâm học thuật có năng lực dẫn dắt trong từng lĩnh vực.

Trước đó, vào tháng 11-2025, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thành lập 3 Trường, đó là: Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ; Trường Khoa học Giáo dục; Trường Toán học và Công nghệ Thông tin.