Trường Đại học Sư phạm Hà Nội mở thêm 3 trường mới

Ba trường mới được hình thành trên cơ sở các đơn vị hiện có, nhằm phát huy thế mạnh, nguồn lực học thuật; tăng cường liên ngành trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng các trung tâm học thuật dẫn dắt trong từng lĩnh vực.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Ảnh: HNUE).

Cụ thể, Trường Ngôn ngữ và Văn hóa gồm Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc và Khoa Việt Nam học. Hệ thống viện, trung tâm nghiên cứu và các khoa chuyên môn khác được định hướng thành lập, phát triển theo điều kiện thực tế.

Trường Khoa học Tự nhiên và Công nghệ gồm Khoa Vật lý, Khoa Hóa học, Khoa Sinh học và Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, cùng hệ thống viện, trung tâm và phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Trường Khoa học Nhân văn gồm Khoa Ngữ văn, Khoa Lịch sử, Khoa Địa lý, Khoa Triết học và các trung tâm nghiên cứu.

Đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, ba trường mới nằm trong lộ trình xây dựng nhà trường trở thành đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, với sứ mạng đào tạo giáo viên chất lượng cao trên nền tảng hệ sinh thái phát triển về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và công nghệ.

Các trường được định hướng trở thành trung tâm đào tạo giáo viên chất lượng cao, từng bước phát triển thành các trung tâm học thuật quốc gia về khoa học nhân văn, khoa học tự nhiên và ngôn ngữ - văn hóa.

Đồng thời, các trường sẽ tập trung nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới sáng tạo, tăng cường hội nhập quốc tế, lan tỏa các giá trị và góp phần khẳng định bản sắc Việt Nam.

Trước đó, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thành lập ba trường thuộc gồm Trường Khoa học Phát triển Trẻ thơ, Trường Khoa học Giáo dục và Trường Toán học và Công nghệ Thông tin.

Như vậy, đến nay, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã có 6 trường thuộc.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập năm 1951, là cơ sở đào tạo nhà giáo, nhà khoa học và chuyên gia cho hệ thống giáo dục và xã hội. Trường định hướng đến năm 2045 trở thành đại học sư phạm trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực, có vị thế cao trong khu vực và trên thế giới.