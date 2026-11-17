Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi hoa chúc mừng nhà trường.

Tới dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, nhà khoa học, viên chức, người lao động và toàn thể sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ra đời trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, sự trưởng thành của nhà trường gắn liền với những thăng trầm và bước tiến vĩ đại của nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

Trương vinh dự được hai lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm vào các năm 1960 và 1964. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn tự hào là "cánh chim đầu đàn" của ngành sư phạm cả nước với đội ngũ gồm 12 giáo sư, 135 phó giáo sư và 601 giảng viên, trong đó 412 giảng viên có trình độ tiến sĩ, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những đóng góp, nỗ lực bền bỉ, tận tụy, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ.

Với truyền thống 75 năm, Phó Thủ tướng đề nghị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò trường sư phạm trọng điểm quốc gia, có vị thế trong khu vực và trên thế giới, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống đào tạo giáo viên cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tập trung vào 3 định hướng. Thứ nhất, tiên phong đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và phát huy bản sắc sư phạm.

Thứ hai, khẳng định vị thế trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu của quốc gia. Bên cạnh đó, cần phát huy thế mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và hệ thống trường thực hành để nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm chứng những mô hình giáo dục trước khi nhân rộng; phát huy vai trò tư vấn, phản biện chính sách.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Thứ ba, đổi mới đột phá về quản trị đại học, đẩy mạnh tự chủ gắn với hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường học thuật liêm chính, trọng dụng nhân tài; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực đào tạo giáo viên và nghiên cứu giáo dục có thế mạnh.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phó Thủ tướng cũng dành những lời tri ân đặc biệt tới các thế hệ nhà giáo của trường và những thầy cô đang ngày đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trên cả nước.

Với sinh viên nhà trường, Phó Thủ tướng mong các em theo đuổi nghề giáo bằng trí tuệ, đạo đức, tình yêu thương và trách nhiệm.

“Một người thầy giỏi có thể làm thay đổi tương lai của nhiều học trò. Một trường đại học sư phạm xuất sắc có thể góp phần kiến tạo tương lai cho nhiều thế hệ", Phó Thủ tướng nhắn nhủ và tin tưởng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ có những bước tiến đột phá, vững vàng bước vào chặng đường phát triển mới và dẫn dắt đổi mới giáo dục bằng chất lượng đào tạo, bằng những công trình khoa học phục vụ thực tiễn và bằng những đóng góp thiết thực cho toàn ngành.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định, mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường đều ý thức sâu sắc về vai trò nhà giáo của mình và sứ mệnh đào tạo các nhà giáo tương lai.

75 năm qua, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn vượt qua khó khăn, thách thức để tạo ra những cách làm mới trong hoạt động dạy và học.

Các giá trị truyền thống đó được chuyển hóa và thể hiện trong những kết quả cụ thể mà nhà trường đã đạt được.

Nhà trường đã được Đảng và Nhà nước nhiều lần khen thưởng với những phần thưởng và danh hiệu cao quý bao gồm: Huân chương Hồ Chí Minh hai lần vào năm 2001 và 2011; danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2004; Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996 và 2016; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1981, 2021 và Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba năm 2026.

Tại buổi lễ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba. Đây là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích, đóng góp của trường trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đất nước.