Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba cho Trường đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: THANH HẢI)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và trao tặng Huân chương cho nhà trường.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục. Cội nguồn lịch sử của nhà trường gắn với sự ra đời của Ban Đại học Văn khoa ngày 10/10/1945, một trong những tổ chức tiền thân của trường, được thành lập theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhiệm vụ ban đầu là đào tạo giáo viên Văn khoa Trung học.

Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Trường đại học Sư phạm Hà Nội luôn tự hào là "cánh chim đầu đàn" của ngành sư phạm cả nước với đội ngũ gồm 12 Giáo sư, 135 Phó Giáo sư và 601 giảng viên, trong đó 412 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Suốt hành trình phát triển, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp trên khắp mọi miền đất nước. Nhiều cựu sinh viên của trường đã trở thành những nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, cán bộ lãnh đạo có uy tín, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh: THANH HẢI)

Muốn có nền giáo dục chất lượng cao, trước hết phải có những người thầy giỏi

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những nỗ lực bền bỉ, tinh thần tận tụy, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội.Những đóng góp và thành tựu to lớn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục, chuyển giao tri thức và hội nhập quốc tế của nhà trường đã góp phần định hình các chuẩn mực sư phạm, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, muốn có nền giáo dục chất lượng cao, trước hết phải có những người thầy giỏi. Muốn có những người thầy giỏi phải bắt đầu từ chất lượng đào tạo sư phạm. Vì vậy, đầu tư cho trường sư phạm chính là đầu tư cho tương lai của nhiều thế hệ học sinh và nguồn nhân lực của đất nước. Phó Thủ tướng mong muốn và đề nghị nhà trường tập trung ba định hướng.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Hải)

Thứ nhất, tiên phong đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và phát huy bản sắc của sư phạm. Nhà giáo cần nền tảng chuyên môn hiện đại, sâu sắc và nhuần nhuyễn về khoa học giáo dục, chủ động ứng dụng và làm chủ công nghệ, lấy bản lĩnh chính trị, đạo đức, nghề nghiệp và năng lực thích ứng, linh hoạt là nền tảng. Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn hiện tại mà phải chủ động dự báo năng lực của người thầy cần có trong tương lai.

Thứ hai, khẳng định vị thế trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu của quốc gia. Quán triệt tinh thần và chủ trương tại Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhà trường phải tiên phong nghiên cứu những vấn đề chiến lược và xu hướng phát triển của giáo dục trong tương lai; phát huy thế mạnh về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và hệ thống cơ sở thực hành để nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm chứng mô hình giáo dục trước khi nhân rộng. Đồng thời, phát huy vai trò tư vấn phản biện chính sách.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: THANH HẢI)

Thứ ba, đổi mới đột phá về quản trị đại học, đẩy mạnh tự chủ gắn với hội nhập quốc tế. Xây dựng môi trường học thuật liêm chính, trọng dụng nhân tài, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực đào tạo giáo viên và nghiên cứu giáo dục có thế mạnh.

Hợp tác quốc tế giúp nhà trường tiếp thu và chọn lọc phương pháp tiên tiến và vận dụng phù hợp với các chương trình giáo dục quốc gia, điều kiện của nhà trường và năng lực của học sinh Việt Nam.

Muốn có nền giáo dục chất lượng cao, trước hết phải có những người thầy giỏi. Muốn có những người thầy giỏi phải bắt đầu từ chất lượng đào tạo sư phạm. Vì vậy, đầu tư cho trường sư phạm chính là đầu tư cho tương lai của nhiều thế hệ học sinh và nguồn nhân lực của đất nước. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng dành những lời tri ân đặc biệt tới các thế hệ nhà giáo của Trường đại học Sư phạm Hà Nội và những người thầy, người cô đang ngày đêm miệt mài cống hiến cho sự nghiệp giáo dục trên cả nước.

"Nghề của các thầy cô là một nghề đặc biệt, nghề gieo những hạt giống đặc biệt, mỗi lớp giống gieo xuống giảng đường hôm nay sẽ nảy mầm tại hàng nghìn lớp học ngày mai tới khắp mọi miền đất nước và sẽ đơm hoa kết trái những giá trị tri thức, phẩm chất và khát vọng dành cho hàng triệu em học sinh của các thế hệ mai sau", Phó Thủ tướng nói.

Đối với sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Thủ tướng mong các em luôn tự hào vì được học dưới mái trường này, hãy lựa chọn và theo đuổi nghề giáo bằng trí tuệ, bằng đạo đức và bằng tình yêu thương và trách nhiệm.

Ba giá trị truyền thống và năm bài học từ chặng đường 75 năm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ niềm vui, tự hào khi nhà trường kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển, đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu (Ảnh: THANH HẢI)

Nhìn lại lịch sử, từ quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đúc rút 3 giá trị truyền thống: Giá trị mô phạm, chuẩn mực; giá trị sáng tạo; giá trị tiên phong.

Từ những giá trị truyền thống ấy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn nêu 5 bài học quý báu, gồm: Đoàn kết; nỗ lực cao nhất để thực hiện tốt sứ mệnh, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó; gắn bó chặt chẽ với giáo dục phổ thông; phát triển khoa học cơ bản gắn với khoa học giáo dục; lòng yêu nghề và tinh thần cống hiến cho giáo dục.

Tiếp nối dòng chảy lịch sử và những giá trị truyền thống được các thế hệ vun đắp, Trường đại học Sư phạm Hà Nội xác định sứ mệnh đào tạo những nhà giáo xuất sắc, nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của đất nước.

Tại buổi lễ, chị Lầu Thị Dợ - cựu sinh viên Khoa tiếng Anh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội, hiện là giáo viên Trường trung học cơ sở Pắc Ngà, tỉnh Sơn La, chia sẻ niềm tự hào khi được trưởng thành từ mái trường. Sau khi tốt nghiệp loại Giỏi cách đây 3 năm, chị lựa chọn trở về quê hương, mang kiến thức và tình yêu tiếng Anh đến với học sinh vùng cao.

Chị Lầu Thị Dợ - cựu sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu. (Ảnh: THANH HẢI)

Cựu sinh viên bày tỏ lòng biết ơn các thầy cô, nhà trường đã tạo dựng môi trường giáo dục nhân văn, trao cơ hội để sinh viên phát triển và trưởng thành; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới trong giảng dạy, mang những kiến thức, giá trị tốt đẹp được tiếp nhận từ nhà trường đến với học sinh vùng khó khăn.

Việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba là sự ghi nhận cao quý của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích, đóng góp của Trường đại học Sư phạm Hà Nội trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển đất nước.