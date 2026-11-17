Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Ngày 17-11, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III và kỷ niệm 75 năm thành lập trường (11/10/1951 - 11/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội; các đại sứ, đại diện các trường đại học, học viện và trường THPT chuyên trên cả nước.

Các đại biểu thăm Phòng truyền thống của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

75 năm khẳng định vị thế đầu ngành sư phạm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thành lập ngày 11-10-1951 theo Nghị định số 276/NĐ của Bộ Quốc gia Giáo dục. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã trở thành cơ sở đào tạo giáo viên trọng điểm, đầu ngành của cả nước; đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và bồi dưỡng nhân tài có uy tín.

Một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử nhà trường là hai lần vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Lời căn dặn của Người: “Làm thế nào để nhà trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả nước” đã trở thành phương châm, động lực phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải

Trong 75 năm qua, nhà trường đã đào tạo 157.823 cử nhân, 28.038 thạc sĩ và 2.066 tiến sĩ. Đội ngũ giảng viên hiện có 12 giáo sư, 135 phó giáo sư; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 68,6% (412/601 giảng viên), thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Cùng nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường chú trọng đổi mới chương trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiện trường có 7 chương trình đào tạo giáo viên dạy các môn học bằng tiếng Anh, 3 chương trình thạc sĩ tài năng trong lĩnh vực STEM. Trong lĩnh vực khoa học cơ bản, có 8 chương trình đại học và 8 chương trình thạc sĩ được đưa vào danh mục hỗ trợ học bổng của Chính phủ.

Hoạt động hợp tác quốc tế ghi nhận những kết quả tích cực với 97 thỏa thuận hợp tác trong và ngoài nước, 32 chương trình trao đổi và 100 sinh viên quốc tế đang theo học.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu thăm Phòng truyền thống của nhà trường. Ảnh: Thanh Hải

Đặc biệt, nhà trường lần đầu tiên tổ chức đánh giá năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản. Trường THPT Chuyên thuộc nhà trường có học sinh giành Huy chương vàng tại các kỳ thi quốc tế trong ba năm liên tiếp, từ năm 2024 đến 2026.

Kiên định ba giá trị cốt lõi, phát huy năm bài học lớn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội khẳng định, với nhà trường, “trường và nghề là một”. Mỗi cán bộ, giảng viên luôn ý thức sâu sắc về vai trò nhà giáo của mình; việc đào tạo những nhà giáo tương lai cũng chính là quá trình thực hành, lan tỏa các chuẩn mực nghề nghiệp ngay từ giảng đường sư phạm.

Nhìn lại chặng đường 75 năm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn cho rằng, lịch sử phát triển của nhà trường đã tạo dựng ba giá trị cốt lõi: Mô phạm, chuẩn mực; sáng tạo và tiên phong.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải

Trong đó, mô phạm, chuẩn mực là giá trị làm nên bản sắc của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, được hun đúc từ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp nối qua nhiều thế hệ nhà giáo, nhà khoa học. Giá trị sáng tạo thể hiện ở tinh thần vượt khó, không ngừng tìm tòi phương thức giáo dục mới. Còn tính tiên phong được khẳng định qua những đóng góp mở đường trong đào tạo giáo viên và nghiên cứu khoa học.

Từ ba giá trị cốt lõi, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đúc kết năm bài học lớn: Đoàn kết; nỗ lực cao nhất để hoàn thành sứ mệnh được giao; gắn bó chặt chẽ với giáo dục phổ thông; phát triển khoa học cơ bản song hành với khoa học giáo dục; lòng yêu nghề, tinh thần cống hiến cho giáo dục.

Theo ông Nguyễn Đức Sơn, nhà trường đã đóng góp nhân lực, hỗ trợ hình thành các trường sư phạm ở nhiều địa phương, tham gia đào tạo giáo viên, chuyên gia cho Lào, Campuchia và một số nước châu Phi.

Một bài học quan trọng khác là sự gắn bó mật thiết với giáo dục phổ thông. Theo đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phải thường xuyên cập nhật yêu cầu thực tiễn trường học. Khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và công nghệ cũng cần được phát triển trong một hệ sinh thái thống nhất, tạo nền tảng đào tạo đội ngũ nhà giáo có chuyên môn sâu và năng lực nghiên cứu.

Tập trung nguồn lực xây dựng trường sư phạm trọng điểm quốc gia

Chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu gửi lời tri ân tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; mong muốn đội ngũ nhà giáo và sinh viên tiếp tục giữ vững tình yêu nghề, tinh thần mô phạm, để nhà trường luôn xứng đáng là chuẩn mực trong khối các trường đại học.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu chúc mừng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng cho rằng, muốn có nền giáo dục chất lượng cao, trước hết phải có đội ngũ nhà giáo chất lượng cao; muốn có những thế hệ công dân đủ năng lực đưa đất nước phát triển, phải bắt đầu từ chất lượng đào tạo người thầy.

Vì vậy, theo Phó Thủ tướng, đầu tư cho các trường sư phạm chính là đầu tư cho nền tảng trí tuệ, nguồn nhân lực và tương lai phát triển của quốc gia. Trong đó, cần tập trung đầu tư từ gốc cho các trường sư phạm, nâng cao chất lượng đầu vào, có chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với giáo viên và ưu tiên nguồn lực phát triển các trường đại học trọng điểm.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi sâu sắc đời sống xã hội, vai trò người thầy càng trở nên quan trọng. Người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn dẫn dắt tư duy, truyền cảm hứng, bồi dưỡng lòng trắc ẩn, tính nhân văn và năng lực sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tập trung mọi nguồn lực xây dựng trường trở thành đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, có vị thế cao trong khu vực và trên thế giới, đóng vai trò dẫn dắt hệ thống đào tạo giáo viên cả nước.

Trong đó, nhà trường cần tiên phong đổi mới đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, chú trọng phát triển các chương trình hiện đại, nhất là chương trình dạy các môn học bằng tiếng Anh; đồng thời bảo đảm nền tảng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và năng lực làm chủ công nghệ cho người học.

Cùng với đó, nhà trường cần khẳng định vị thế trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu quốc gia, tập trung phát triển khoa học cơ bản gắn với khoa học giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách.

Nhà trường cũng cần đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường học thuật dân chủ, liêm chính, thu hút nhân tài và coi chuyển đổi số là lợi thế cạnh tranh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III tặng tập thể Hội đồng Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát huy thế mạnh, vươn lên trở thành cơ sở đào tạo có vị thế cao trong khu vực.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ III tặng tập thể Hội đồng Sư phạm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc và đóng góp bền bỉ của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội luôn là “cánh chim đầu đàn”, biểu tượng chuẩn mực của ngành sư phạm cả nước. Những thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học giáo dục và chuyển giao tri thức của nhà trường đã góp phần định hình các chuẩn mực sư phạm, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu