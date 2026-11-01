Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2026

Quang cảnh lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Ảnh: P.L

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, mong muốn các tân tiến sĩ và thạc sĩ tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu, tư duy độc lập, sáng tạo, qua đó vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tiễn.

Đối với các tân nghiên cứu sinh và học viên cao học, ông khuyến khích người học chủ động đặt câu hỏi, tìm tòi và phát triển năng lực nghiên cứu, thay vì chỉ hướng đến mục tiêu tích lũy thêm văn bằng.

PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, trao bằng cho tân tiến sĩ Umvong Kiengcay (trái). Ảnh: P.L

Trong số các tân tiến sĩ có ông Umvong Kiengcay (quốc tịch Lào), người nước ngoài đầu tiên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Đại diện các tân tiến sĩ và thạc sĩ phát biểu tại buổi lễ, ông Umvong Kiengcay chia sẻ bản thân gắn bó qua nhiều bậc học tại Việt Nam. Dù gặp khó khăn về ngôn ngữ, học tập và nghiên cứu, ông luôn nhận được sự hỗ trợ tận tình từ giảng viên và bạn bè. Với ông, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai.

Ông mong muốn vận dụng kiến thức đã học vào công tác khi trở về Lào, đồng thời góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Dịp này, nhà trường cũng khai giảng chương trình đào tạo sau đại học khóa 53 với 787 học viên cao học và 58 nghiên cứu sinh.

Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng có 293 học viên cao học tốt nghiệp, trong đó 39,2% đạt loại xuất sắc và 55,3% đạt loại giỏi. Đồng thời, nhà trường công nhận học vị cho 8 tiến sĩ, trong đó 3 nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình trong thời gian dưới 4 năm.

Nhà trường hiện có 12 nghiên cứu sinh, 61 học viên cao học và 111 sinh viên đại học chính quy là người nước ngoài đang theo học.