Ngày 4/11/2026, Trường Đại học Sao Đỏ đã chính thức thành lập Phân hiệu tại thành phố Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Sự kiện mở ra giai đoạn phát triển mới, gắn với việc kế thừa truyền thống và phát huy nguồn lực của hai đơn vị.

Phân hiệu Trường Đại học Sao Đỏ tại thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2743/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc thành lập Phân hiệu tạo điều kiện mở rộng không gian đào tạo, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.

Bộ Công Thương trao Quyết định thành lập phân hiệu tại Hà Nội

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội có tiền thân từ năm 1961, được nâng cấp lên trình độ cao đẳng năm 2006. Kinh nghiệm tổ chức đào tạo thực hành, kết nối doanh nghiệp và đưa sinh viên tiếp cận môi trường làm việc là những nền tảng được kế thừa trong quá trình xây dựng, phát triển Phân hiệu.

Cùng với đó, Trường Đại học Sao Đỏ phát triển theo định hướng ứng dụng, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm đào tạo tại Hà Nội với đội ngũ giảng viên, học liệu và nguồn lực đầu tư của Trường Đại học Sao Đỏ tạo thêm điều kiện để Phân hiệu nâng cao chất lượng đào tạo, gắn hoạt động giảng dạy với thực tiễn nghề nghiệp.

Nhà giáo Ưu tú, TS. Nguyễn Thị Kim Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Sao Đỏ khẳng định, việc thành lập Phân hiệu tại Hà Nội hướng tới mở rộng cơ hội phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo và gia tăng đóng góp của nhà trường đối với xã hội. Trong giai đoạn tới, Trường Đại học Sao Đỏ tập trung ổn định đội ngũ, sắp xếp vị trí việc làm; thu hút giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn. Nhà trường đồng thời phối hợp đội ngũ giữa trụ sở chính và Phân hiệu, luân chuyển giảng viên nòng cốt để đáp ứng yêu cầu tổ chức đào tạo.

Việc đầu tư được triển khai có trọng tâm, chú trọng hạ tầng số, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thiết bị phục vụ giảng dạy và thư viện số. Các điều kiện này nhằm cải thiện môi trường học tập, hỗ trợ người học tiếp cận học liệu và vận dụng kiến thức vào công việc.

Phân hiệu Hà Nội làm việc với ại diện Chương trình Tình nguyện viên Australia (AVP)

Phát huy thế mạnh đào tạo theo định hướng ứng dụng, Phân hiệu sẽ tăng cường thực hành, trải nghiệm thực tế và kết nối với doanh nghiệp. Hoạt động đào tạo hướng tới giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tiếp cận môi trường làm việc và đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Cùng với các định hướng trên, ngày 11/11/2026, đại diện Phân hiệu Hà Nội và Chương trình Tình nguyện viên Australia đã trao đổi về việc hỗ trợ giảng dạy và thực hành tiếng Anh. Các hoạt động quản trị, quy chế chuyên môn và dịch vụ giáo dục được thực hiện thống nhất, gắn với xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, minh bạch và nhân văn. Nhà trường hướng tới xây dựng Phân hiệu tại Hà Nội phát triển ổn định, hiệu quả, trở thành địa chỉ đào tạo có uy tín, đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.