Đây là dấu mốc quan trọng, mở rộng không gian đào tạo và tạo thêm cơ hội phát triển cho nhà trường trong giai đoạn mới.

Phân hiệu thực hiện hoạt động đào tạo, bảo đảm chất lượng và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Giáo dục đại học và pháp luật có liên quan. Trường Đại học Sao Đỏ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận, tổ chức lại Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội thành phân hiệu, bảo đảm hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên.

Trường Đại học Sao Đỏ Hải Phòng thành lập Phân hiệu tại Hà Nội

Việc thành lập phân hiệu là bước đi mới trong định hướng mở rộng mạng lưới đào tạo, tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học tại trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của đất nước.

Đồng thời, việc này tạo điều kiện để Trường Đại học Sao Đỏ kết nối nguồn lực, mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gắn hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Trường Đại học Sao Đỏ có 57 năm xây dựng và phát triển, tiền thân là Trường Công nhân Cơ điện mỏ, thành lập năm 1969. Năm 2010, trường được nâng cấp thành trường đại học. Hiện trường có 273 cán bộ, giảng viên. 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, trên 28% có trình độ tiến sĩ; có 9 chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng.

Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 100.000 công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên, cử nhân, kỹ sư và thạc sĩ.

Toàn cảnh Lễ công bố

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội có 65 năm xây dựng và trưởng thành, tiền thân là Trường Trung cấp Nghiệp vụ Công nghiệp, thành lập năm 1961. Năm 2006, trường được nâng cấp thành trường cao đẳng. Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 100.000 lượt cán bộ quản lý kinh tế.

Việc thành lập phân hiệu góp phần phát huy thế mạnh đào tạo kỹ thuật, công nghệ, kinh tế và quản lý của hai nhà trường; mở rộng ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.