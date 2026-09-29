Ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 Ban Tuyên giáo Trung ương (bên trái); TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM (đứng giữa) và đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng phòng Nghệ thuật Sở VHTT TP.HCM thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan phim

Sáng 29.9, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM khai mạc Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026 (Youth Cinefest 2026). Sự kiện do nhà trường tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo, hướng đến tạo không gian trình chiếu, trao đổi chuyên môn và kết nối các nhà làm phim trẻ với khán giả, giới chuyên môn và môi trường sản xuất điện ảnh.

Với chủ đề “Mở khung hình - phóng tầm mắt”, Liên hoan diễn ra trong 4 ngày, gồm các chương trình chiếu phim, giao lưu, hội thảo chuyên đề, Chợ dự án và Lễ trao giải.

135 phim ngắn và 41 dự án tham gia

Sau thời gian tiếp nhận, Youth Cinefest 2026 nhận được 135 phim ngắn đăng ký tham dự. Các tác phẩm thuộc ba thể loại gồm phim truyện ngắn, phim tài liệu ngắn và phim hoạt hình, có thời lượng dưới 30 phút, được hoàn thành từ ngày 1.1.2024 đến năm 2026.

Đối tượng dự thi là sinh viên và cựu sinh viên, tốt nghiệp không quá 3 năm, thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

Ban tổ chức Liên hoan phim trao hoa và quà lưu niệm đến các đối tác chiến lược

Qua vòng tuyển chọn, 31 tác phẩm được lựa chọn vào vòng tranh giải chính thức. Các phim tiếp tục được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo gồm những chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh. Theo Ban tổ chức, quy trình chấm giải được thực hiện độc lập, bảo mật; danh tính giám khảo được giữ kín và các tác phẩm trong quá trình chấm không hiển thị tên tác giả, đơn vị.

31 phim tranh giải sẽ được trình chiếu trong 4 suất phim Chung tuyển vào ngày 30.9 và 1.10 tại Nhà hát Thế giới trẻ, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Bên cạnh các phim dự thi, Liên hoan còn có chương trình Phim Toàn cảnh, Phim ngắn Pháp và Việt Nam và các suất chiếu đặc biệt trong Góc nhìn điện ảnh. Trong đó có ba phim truyện dài nước ngoài gồm Trường hè 2001, Căn nhà ký ức, Chuyến đi bão cát và phim tài liệu Việt Nam Chân trời rực rỡ.

Liên hoan có 9 hạng mục giải thưởng dành cho phim và cá nhân. Phim xuất sắc nhất nhận giải thưởng trị giá 30 triệu đồng; giải Nhì 20 triệu đồng và giải Ba 10 triệu đồng. Các giải Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất và Hình ảnh xuất sắc nhất cùng trị giá 10 triệu đồng.

Phim được khán giả yêu thích nhất nhận 10 triệu đồng. Hai giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất và Diễn viên nam chính xuất sắc nhất có mức thưởng trị giá 5 triệu đồng từ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, kèm học bổng học tại MTH Academy trị giá 40 triệu đồng cho mỗi giải.

Đáng chú ý, Giải Phim xuất sắc nhất còn được Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam dành tặng thêm cho tác phẩm đoạt giải.

Ban tổ chức Liên hoan phim trao hoa và quà lưu niệm đến các đơn vị tài trợ

Cùng với các phim ngắn, Chợ dự án là một trong hai hạng mục dự thi chính thức của Liên hoan. Chương trình nhận 41 hồ sơ và chọn 12 dự án tham gia phiên Pitching trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo vào ngày 1.10.

Đây là không gian để các tác giả trẻ trình bày ý tưởng, giới thiệu dự án, tiếp nhận phản hồi chuyên môn và tìm kiếm cơ hội kết nối với nhà sản xuất, chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh.

Chợ dự án có 3 hạng mục giải thưởng. Dự án xuất sắc nhất nhận 8 triệu đồng tiền mặt, một xe đạp trị giá 10 triệu đồng, một suất học bổng trị giá 20 triệu đồng tại MTH Academy và một suất học bổng dựng phim tại Công ty Đông Nam.

Giải Pitching xuất sắc nhất và Giải Triển vọng thương mại cùng nhận 6 triệu đồng tiền mặt, một màn hình Asus, một suất học bổng trị giá 20 triệu đồng tại MTH Academy và một suất học bổng chỉnh màu tại Công ty Đông Nam.

Việc đưa Chợ dự án vào chương trình cho thấy Liên hoan không chỉ tập trung vào sản phẩm phim đã hoàn thành mà còn dành không gian cho những dự án đang trong quá trình phát triển, qua đó tạo điều kiện để tác giả trẻ tiếp cận các khâu của hoạt động sản xuất và phát triển dự án điện ảnh.

Bốn ngày với nhiều hoạt động điện ảnh

Trong ngày khai mạc 29.9, Liên hoan còn diễn ra các chương trình chiếu phim Toàn cảnh, Phim ngắn Pháp & Việt Nam và phim “Trường hè, 2001”. Chợ dự án cùng hội thảo chuyên đề có sự tham gia của đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thanh Huy và đạo diễn, nhà sản xuất Trần Nhân Kiên cũng được tổ chức.

Ngày 30.9 và 1.10 là thời gian tập trung các hoạt động tranh giải, với 4 suất chiếu 31 phim chính thức. Phiên Pitching của Chợ dự án diễn ra ngày 1.10.

Hai ngày này còn có các suất chiếu phim Toàn cảnh "Căn nhà ký ức" và "Chân trời rực rỡ", trong đó có chương trình giao lưu với đạo diễn Lan Nguyễn.

Ngày 2.10, Liên hoan khép lại với Lễ trao giải và Bế mạc cùng hai suất chiếu phim.

Kết nối đào tạo với thực tiễn điện ảnh

Phát biểu khai mạc, TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi nhà trường kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo, đồng thời TP.HCM đang phát huy vai trò là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh của UNESCO.

Theo ông, vị thế này đặt ra yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực, phát hiện tài năng và xây dựng hệ sinh thái điện ảnh có khả năng kết nối khu vực, quốc tế.

TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc

“Mở khung hình để điện ảnh không chỉ nhìn vào những điều đã thấy mà còn đặt câu hỏi vào những điều chưa được nhìn thấy; để người trẻ dám bước qua giới hạn của chính mình. Phóng tầm mắt để một bộ phim làm hôm nay không dừng lại ở giảng đường mà mở ra con đường đến với khán giả, nghề nghiệp và thị trường”, TS Phạm Huy Quang nói.

Theo Trưởng Ban tổ chức, Youth Cinefest 2026 được xây dựng với ba định hướng: dành không gian để người trẻ thử nghiệm, tranh luận, được sai và trưởng thành; tăng tính chuyên nghiệp, kết nối đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để các dự án điện ảnh trẻ gặp gỡ nguồn lực, khán giả và thị trường.

“Chúng tôi mong muốn Liên hoan phim vừa là sân chơi nghệ thuật, vừa là một tấm danh thiếp đưa các bạn vào nghề, nơi tác phẩm được xem bằng con mắt nghề nghiệp và người làm phim trẻ được nhìn như những đồng nghiệp trong ngành điện ảnh”, TS Phạm Huy Quang nhấn mạnh.

Ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn khu vực, Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp phát biểu

Tham gia đồng hành với các hoạt động chuyên môn của Liên hoan phim, ông Paul Abela, Tùy viên Nghe nhìn khu vực, Viện Pháp tại Việt Nam - Đại sứ quán Pháp, cho biết Viện Pháp tại Việt Nam vui mừng trở thành đối tác của Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ tại TP.HCM.

Theo ông, việc hỗ trợ điện ảnh không chỉ dành cho các bộ phim mà còn hướng đến các nhà làm phim trẻ, nhà sản xuất và đội ngũ sáng tạo, thông qua cơ hội học hỏi, gặp gỡ chuyên gia và phát triển dự án.

“Điều khiến tôi quan tâm nhất không nhất thiết là sự hoàn hảo về mặt kỹ thuật. Một số bộ phim gây ấn tượng bởi hình ảnh, trong khi những bộ phim khác lại tạo bất ngờ bởi câu chuyện hoặc phần thể hiện của diễn viên”, ông Paul Abela nói.

Theo ông Paul Abela, các nhà làm phim trẻ vẫn đang trong quá trình học hỏi và hình thành phong cách nghệ thuật riêng. Vì vậy, trường điện ảnh và liên hoan phim cần là nơi để các bạn thử nghiệm, chấp nhận rủi ro và tìm kiếm hướng sáng tạo mới.

Ông Paul Abela cho biết sự đồng hành của Viện Pháp nằm trong khuôn khổ hợp tác Pháp - Việt Nam về điện ảnh và công nghiệp nghe nhìn. Ông đồng thời bày tỏ vui mừng khi các bộ phim Pháp được giới thiệu tại Liên hoan năm nay.

Ban tổ chức, đại biểu và các nhà làm phim chụp ảnh lưu niệm

Với 31 phim tranh giải, 12 dự án tham gia Pitching cùng các chương trình chiếu phim và hội thảo, Youth Cinefest 2026 đặt trọng tâm vào việc mở rộng không gian thực hành cho những người trẻ đang bước vào nghề, từ tác phẩm hoàn chỉnh đến ý tưởng dự án, từ giảng đường đến các mối quan hệ chuyên môn của đời sống điện ảnh.