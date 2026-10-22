Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập

Trao Bằng khen của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 3 tập thể và 10 cá nhân. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự kiện đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hình thành, xây dựng và phát triển của một cơ sở đào tạo nghệ thuật công lập có truyền thống lâu đời tại khu vực phía nam; đồng thời là dịp nhìn lại những thành tựu, tri ân các thế hệ đã cống hiến và khẳng định khát vọng đổi mới, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Khởi nguồn từ Trường Nghệ thuật Sân khấu II được thành lập năm 1976 và Trường Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1977, ngày 10/7/1998, Trường cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo của Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhà trường từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật cho đất nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ngày 13/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1597/QĐ-TTg thành lập Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong sự nghiệp đào tạo.

Trải qua 50 năm, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ tài năng trong lĩnh vực sân khấu-điện ảnh, các thế hệ người học trưởng thành từ mái trường đã và đang đóng góp tích cực cho hoạt động sáng tác, biểu diễn, sản xuất và phát triển đời sống văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

Trong quá trình phát triển, nhà trường luôn chú trọng kết hợp đào tạo với thực hành, sáng tạo nghệ thuật và hoạt động nghề nghiệp; đồng thời quan tâm gìn giữ, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống, tiếp thu thành tựu nghệ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn.

Dấu mốc 50 năm không chỉ mang ý nghĩa tổng kết một chặng đường lịch sử mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với sự phát triển của Nhà trường trước những chuyển biến mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, công nghệ số và phương thức sáng tạo nghệ thuật đương đại.

Đặc biệt, việc Thành phố Hồ Chí Minh được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh mở ra những cơ hội mới, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo, tăng cường kết nối giữa giáo dục nghệ thuật với thực tiễn nghề nghiệp và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy và trò trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho nền văn hóa nước nhà. Ông nhấn mạnh, nhà trường luôn chú trọng kết hợp giữa việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống và chủ động tiếp thu các thành tựu hiện đại, công nghệ số.

Trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm và gắn kết chặt chẽ với thực tiễn nghề nghiệp. Ông nhắn nhủ các sinh viên đang theo học tại trường hãy luôn giữ vững lòng yêu nghề, sự kiên trì và tinh thần sáng tạo để tiếp tục đưa nghệ thuật Việt Nam vươn xa.

Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trên nền tảng truyền thống 50 năm, Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục định hướng phát triển theo phương châm “Bảo tồn-Tiếp biến-Tiên phong-Sáng tạo”; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, thực hành nghệ thuật, ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.