Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ra mắt 'Chuyện thanh xuân'

Ngày 19/10, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội công bố Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”, dành cho sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành như sân khấu, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật và các hình thức nghệ thuật đương đại.

Không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm, liên hoan còn hướng tới kết nối sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ, nhà sản xuất, các đơn vị nghệ thuật và công chúng. Qua đó, sinh viên có thêm cơ hội thực hành sáng tạo, phát triển ý tưởng và tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay trong quá trình đào tạo.

"Chuyện thanh xuân” hướng tới việc đưa tác phẩm sinh viên vượt khỏi khuôn khổ bài tập, bài thi để tiếp cận công chúng. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá đây là hướng đổi mới nhằm gắn hoạt động đào tạo với yêu cầu thực tiễn. Theo ông, chất lượng của một cơ sở đào tạo nghệ thuật cần được thể hiện qua chính những sản phẩm và tài năng được tạo ra.

Theo kế hoạch, tại lễ kỷ niệm thành lập nhà trường ngày 17/12, các tác phẩm tiêu biểu, vở diễn nổi bật cùng sản phẩm hội họa, nhiếp ảnh sẽ được giới thiệu. Thứ trưởng Tạ Quang Đông kỳ vọng liên hoan tiếp tục mở rộng quy mô trong những năm tới, hướng tới phạm vi toàn quốc và tạo cơ hội để các tác phẩm chất lượng tham gia các sân chơi nghệ thuật lớn hơn.

NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức “Chuyện thanh xuân”. Sinh viên được tạo điều kiện giao lưu, trao đổi ý tưởng giữa các chuyên ngành và nhận hỗ trợ kinh phí sáng tạo. Theo ông, tác phẩm không chỉ phục vụ yêu cầu tốt nghiệp mà còn thể hiện tiếng nói, góc nhìn của người trẻ trước đời sống đương đại, có khả năng tham gia các liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Theo đó, định hướng đưa tác phẩm đến gần công chúng được cụ thể hóa ở từng chuyên ngành. Tại Khoa Nghệ thuật Điện ảnh, TS Trần Quang Minh cho biết, sinh viên có phim lọt vào vòng chung kết sẽ được hỗ trợ kinh phí sản xuất, hậu kỳ và xử lý âm thanh theo chuẩn phim chiếu rạp. Nhà trường cũng hỗ trợ xin cấp phép phổ biến đối với những tác phẩm đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện để phim sinh viên tham gia các sân chơi như giải Cánh diều.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình ra mắt Liên hoan. Ảnh: BTC

Trước sự phát triển của công nghệ, khoa đang cập nhật kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua các buổi chuyên đề với chuyên gia. Theo TS Trần Quang Minh, mục tiêu cốt lõi của đào tạo điện ảnh là giúp sinh viên tạo ra những bộ phim hay, có chất lượng và dấu ấn sáng tạo.

Trong khi đó, Khoa Truyền hình định hướng đưa sản phẩm sinh viên lên các nền tảng số của nhà trường và đối tác. ThS Đậu Nhật Minh - Trưởng khoa Truyền hình cho biết, hiệu quả tiếp cận công chúng sẽ được đánh giá qua lượt xem, thời lượng xem, lượt chia sẻ, bình luận và tỷ lệ tương tác. Theo ông, điều quan trọng không phải chạy đua với TikTok hay YouTube, mà là đổi mới cách kể chuyện để nội dung có giá trị tiếp tục thu hút khán giả trẻ.

Cùng với việc công bố Liên hoan, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, hướng tới hình ảnh sáng tạo, năng động, cởi mở và hội nhập.