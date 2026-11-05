Trường Đại học Sài Gòn có tân Hiệu trưởng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường (trái) trao quyết định đến TS Võ Văn Thật. Ảnh: SGGP.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá ông Võ Văn Thật có quá trình gắn bó, trải qua nhiều vị trí công tác và am hiểu hoạt động của Trường Đại học Sài Gòn.

Đây là điều kiện thuận lợi để ông cùng tập thể nhà trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị tân Hiệu trưởng tập trung ổn định tổ chức, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong ban giám hiệu, đội ngũ giảng viên và các đơn vị trực thuộc, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo thành phố, các thế hệ nhà giáo và sinh viên.

Đồng thời, nhà trường cần nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Ông Võ Văn Thật 50 tuổi, quê quán TPHCM. Ông có trình độ Cử nhân Giáo dục chính trị, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Quản lý Nhà nước, Cử nhân Luật, Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam.

Ông có nhiều năm công tác tại các trường phổ thông ở huyện Cần Giờ (cũ), trước khi chuyển về công tác tại Trường Đại học Sài Gòn từ tháng 6/2012 đến nay.

Như vậy, ban giám hiệu Trường Đại học Sài Gòn hiện có TS Võ Văn Thật, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng gồm PGS.TS Lê Chi Lan, PGS.TS Lê Minh Triết.

Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND TPHCM, thành lập năm 2007. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực ở trình độ đại học và sau đại học; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho đội ngũ giáo viên. Hiện hệ thống cơ sở của trường gồm cơ sở chính tại phường Chợ Quán; cơ sở 1 tại phường Xuân Hòa; cơ sở 2 tại phường Sài Gòn; cơ sở 3 và cơ sở Bà Rịa - Vũng Tàu cùng tại phường Bà Rịa. Ngoài ra, trường có ký túc xá tại phường Phú Định, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn tại phường Chợ Quán và Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn tại phường Xuân Hòa.