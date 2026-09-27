Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho 126 học viên

Đợt trao bằng lần này dành cho các học viên cao học thuộc các khóa: 25AB, 26AB và 27A, đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp trong các đợt xét từ tháng 4 đến tháng 9-2026.

Quang cảnh lễ trao bằng thạc sĩ cho học viên. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đoàn Đức Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn chúc mừng các tân thạc sĩ, đồng thời biểu dương tinh thần nỗ lực vượt khó và ý thức học tập, nghiên cứu nghiêm túc của các học viên. Lãnh đạo Nhà trường tin tưởng các tân thạc sĩ sẽ tiếp tục vận dụng hiệu quả tri thức đã được trang bị, phát huy năng lực chuyên môn để đóng góp tích cực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Dịp này, Nhà trường vinh danh và khen thưởng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong khóa học.

Trường ĐH Quy Nhơn trao giấy khen cho các học viên cao học tốt nghiệp với thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Nhật Trường

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trường Đại học Quy Nhơn đã trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ cho gần 300 học viên, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị, địa phương.

Năm học này, nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô với 24 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 5 ngành trình độ tiến sĩ, chú trọng gắn kết chương trình đào tạo với thực tiễn và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo.