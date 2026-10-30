Trường Đại học Quy Nhơn đoạt Giải Quán quân Cuộc thi Sinh viên thông thái 2026

Tối 30/10, tại TP. Đà Nẵng diễn ra Chung kết cuộc thi Sinh viên thông thái 2026 với chủ đề Tìm hiểu pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chương trình do Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương tổ chức.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương cho biết, bán hàng đa cấp là một mô hình kinh doanh hiện đại, được pháp luật công nhận và quản lý chặt chẽ.

Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng và trật tự kinh tế - xã hội.

“Thông qua sân chơi trí tuệ này, Ban tổ chức hy vọng các bạn sinh viên tiếp cận, tìm hiểu hệ thống pháp luật của nhà nước về quản lý, cụ thể đó là bán hàng đa cấp. Đây là một trong những hoạt động do Ủy ban Cạnh tranh quốc gia tổ chức dành cho sinh viên, thế hệ trẻ, nhằm nâng cao nhận thức pháp lý trong giới trẻ, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng thời góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh đa cấp minh bạch, lành mạnh”, bà Trần Thị Mai Hương nói.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh chia sẻ tại đêm chung kết.

Chia sẻ với các bạn sinh viên, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh cho rằng, mong muốn thử sức, khám phá những cơ hội mới, tìm kiếm việc làm thêm, kinh doanh hoặc khởi nghiệp, tự lập về tài chính, tích lũy kinh nghiệm và khẳng định bản thân của người trẻ là điều rất đáng trân trọng. Nhưng chính sự háo hức ấy đôi khi cũng khiến cho người trẻ dễ tin vào những lời mời gọi hấp dẫn.

Theo Hoa hậu Lương Thùy Linh, thực tế đã có những sinh viên trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo dưới vỏ bọc tuyển dụng, cộng tác viên bán hàng, đầu tư hay cơ hội kinh doanh. Trong đó, có những trường hợp bị lôi kéo vào các mô hình lợi dụng danh nghĩa kinh doanh đa cấp, hứa hẹn thu nhập cao, thăng tiến nhanh rồi yêu cầu đóng tiền, mua hàng hoặc rủ thêm người tham gia.

Hoa hậu Lương Thùy Linh mong muốn các bạn sinh viên sẽ luôn tỉnh táo, chủ động xác minh thông tin trước những cơ hội nghe có vẻ quá dễ dàng. Bên cạnh đó, cần phân biệt rõ giữa kinh doanh đa cấp chân chính (được pháp luật công nhận và quản lý) với các hành vi lợi dụng mô hình này để lừa đảo. Tin tưởng mỗi bạn sinh viên tham gia đêm chung kết Cuộc thi Sinh viên thông thái 2026 sẽ có thêm những kiến thức để bảo vệ bản thân, Hoa hậu Lương Thùy Linh mong rằng sau cuộc thi, mỗi bạn sinh viên sẽ trở thành một nhân vật truyền cảm hứng cho lối sống tỉnh táo, trung thực và thượng tôn pháp luật. “Thành công bền vững không chỉ đến từ lời hứa làm giàu nhanh chóng mà đến từ tri thức, sự nỗ lực và những lựa chọn đúng đắn”, Hoa hậu Lương Thùy Linh gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ.

Các đại biểu tham dự chung kết Cuộc thi Sinh viên thông thái 2026.

Cuộc thi Sinh viên thông thái 2026 gồm 2 vòng thi. Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 10/9 đến 30/9 theo hình thức trực tuyến. Sau gần 1 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 20.000 lượt tiếp cận đến từ hơn 30 trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, chứng minh sức lan tỏa tích cực của cuộc thi cũng như sự quan tâm, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề pháp lý, kinh tế xã hội hiện nay.

Đêm chung kết Cuộc thi quy tụ 5 đội thi xuất sắc nhất đại diện cho 5 trường đến từ 5 tỉnh thành có kết quả vòng thi sơ khảo cao nhất, gồm: Đại học Duy Tân (TP. Đà Nẵng); Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An); Đại học Luật – Đại học Huế (TP. Huế); Đại học Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi) và Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai).

5 đội thi trong phần thi hùng biện.

Vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên thông thái 2026 gồm 3 phần: giới thiệu (tối đa 20 điểm); tiểu phẩm pháp luật (tối đa 40 điểm); và thi hùng biện (tối đa 40 điểm).

Trải qua ba phần thi hấp dẫn, kịch tính và giàu tính sáng tạo, đội thi đến từ Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc đoạt giải Nhất với tổng 96,16 điểm.

Đội thi đến từ Trường Đại học Luật - Đại học Huế với 95,01 điểm đoạt giải Nhì. Đội thi đến từ Đại học Duy Tân đoạt giải Ba với 93,5 điểm. 2 đội thi Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Tường Đại học Vinh đoạt giải Khuyến khích với số điểm lần lượt là 93 và 92,5 điểm.

Một số hình ảnh chung kết Cuộc thi Sinh viên thông thái 2026:

Đội thi Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) trong phần thi Giới thiệu.

Các tiểu phẩm sáng tạo tại phần thi Tiểu phẩm pháp luật.

Phần thi hùng biện, mỗi đội bốc thăm 1 trong 5 chủ đề hùng biện: các quy định của pháp luật hiện nay đã đủ mạnh để ngăn chặn đa cấp bất chính chưa; làm gì để bảo vệ sinh viên trước cấp dỗ đa cấp biến tướng; sinh viên có nên bị cấm tham gia bán hàng đa cấp hay không; nhà nước nên cấm hay khuyến khích hoạt động bán hàng đa cấp; bạn nên làm gì khi được mời tham gia hoạt động bán hàng đa cấp.

Các bạn sinh viên tự thi thể hiện kiến thức pháp luật và kỹ năng hùng biện.

Đội thi đến từ Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) xuất sắc đoạt giải Nhất cúp Nhà vô địch và phần thưởng tổng trị giá 65 triệu đồng.

Đội thi đến từ Trường Đại học Luật - Đại học Huế đoạt giải Nhì và nhận phần thưởng tổng trị giá 40,5 triệu đồng.

Đội thi Đại học Duy Tân phần thưởng của đội đoạt giải Ba tổng trị giá 27,5 triệu đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng và Trường Đại học Vinh nhận giải Khuyến khích, mỗi giải 19,5 triệu đồng.

Cuộc thi Sinh viên thông thái được tổ chức lần đầu năm 2024, trải qua 3 mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành sân chơi bổ ích, tạo cơ hội để các bạn trẻ thể hiện kiến thức, khả năng sáng tạo và tư duy phản biện; đồng thời góp phần lan tỏa hiểu biết pháp luật về kinh doanh đa cấp từ giảng đường đến đời sống.