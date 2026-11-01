Trường Đại học Quy Nhơn biểu dương sinh viên tiêu biểu năm học 2025-2026

Năm học qua, phong trào thi đua của sinh viên nhà trường đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, sinh viên đã triển khai 133 đề tài nghiên cứu khoa học, xuất sắc giành 3 giải nhất tại Hội thảo quốc tế UNESCO-UNITWIN 2025 ở Hàn Quốc.

Cùng với đó, hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ với 96 ý tưởng tham dự Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sinh viên”.

Lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn khen thưởng cho các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên xuất sắc". Ảnh: Hoàng Vũ

Ngoài ra, nhà trường đã trao 2.550 suất học bổng khuyến khích học tập và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người học.

Dịp này, Trường Đại học Quy Nhơn đã tuyên dương, khen thưởng 223 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên xuất sắc", 112 tập thể lớp tiên tiến, xuất sắc và 110 lớp trưởng tiêu biểu.

Tuyên dương tập thể lớp tiên tiến, xuất sắc và lớp trưởng tiêu biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Thời gian tới, Trường Đại học Quy Nhơn tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển toàn diện.