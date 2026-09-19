Trường Đại học Phan Thiết đón gần 600 tân sinh viên năm học 2026 - 2027

Đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngồi giữa, hàng đầu) dự lễ tổng kết

Dự lễ tổng kết có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng cán bộ, giảng viên và gần 600 tân sinh viên khóa 18 năm học 2026 - 2027.

Trong năm học 2025 - 2026, Trường Đại học Phan Thiết đã nỗ lực không ngừng và đạt nhiều thành quả tích cực trên tất cả mọi phương diện. Trường tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ; tổ chức tuyển sinh 16 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực, phù hợp với nhu cầu nhân lực và xu hướng phát triển của xã hội.

Các đại biểu tham dự lễ tổng kết

Năm học qua, nhà trường tuyển sinh 49 học viên thạc sĩ và 891 sinh viên đại học chính quy. Tổng quy mô đào tạo toàn trường đạt 3.165 người học; qua đó, đã xét, công nhận tốt nghiệp cho 47 thạc sĩ, 461 cử nhân và 61 kỹ sư, với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên chiếm 13,6%.

Các sinh viên Trường Đại học Phan Thiết tham dự lễ tổng kết năm học

Bên cạnh đó, Nhà trường đã tiếp tục ký kết hợp tác với 40 doanh nghiệp, duy trì và mở rộng mạng lưới liên kết với gần 200 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia kiến tập, thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Nhờ đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt trên 90%.

Ngoài ra, nhiều cá nhân, tập thể của trường đạt được các thành tích ở cấp Trung ương và cấp tỉnh. Có cá nhân được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, đạt "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương. Đặc biệt, trường đoạt giải vô địch Robocon ORC Online toàn quốc và đạt Giải Nhì Robocon ORC toàn quốc năm học 2025 - 2026…

PGS.TS Võ Khắc Thường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ tổng kết, PGS. TS Võ Khắc Thường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết cho biết, năm học 2026 - 2027, với 11 nhiệm vụ trọng tâm, nhà trường sẽ tiếp tục kiên định với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ vững mạnh, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số và hợp tác quốc tế.

UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể Trường Đại học Phan Thiết

Đồng thời, trường tiếp tục mở rộng hợp tác doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn và nhu cầu xã hội. Nhà trường sẽ duy trì xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ cương, năng động, sáng tạo, nơi mỗi người học được tôn trọng, được phát triển và phát huy tốt nhất tiềm năng của mình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết năm học tại Trường Đại học Phan Thiết

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chúc mừng những kết quả nổi bật mà Trường Đại học Phan Thiết đạt được trong năm học 2025 - 2026.

Bước vào năm học 2026 - 2027, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được. Đặc biệt, trường chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để triển khai đồng bộ với chương trình năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo.

Trường Đại học Phan Thiết tặng hoa ghi nhận các địa phương, đơn vị đã đồng hành trong năm học qua

Với sự thay đổi chính sách liên tục, đề nghị nhà trường cần rà soát lại các nội dung, chiến lược phát triển của nhà trường để kiến nghị chính quyền tháo gỡ kịp thời, có định hướng, điều chỉnh phù hợp. UBND tỉnh sẽ luôn đồng hành với nhà trường, qua đó đề nghị các sở, ngành, địa phương quan tâm tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị để Trường Đại học Phan Thiết tiếp tục phát triển vững mạnh trong thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý bảo đảm đủ số lượng và nâng cao chất lượng, đặc biệt là chú trọng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số.

Đại diện nhà trường tiếp nhận học bổng từ các đơn vị, doanh nghiệp

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm mục tiêu kết nối, hội nhập, tạo đòn bẩy cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Tăng cường phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học...

Đại diện nhà trường tiếp nhận học bổng từ các đơn vị, doanh nghiệp

Nhân dịp năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và động viên tân sinh viên Khóa 18 chăm chỉ tích lũy kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, trau dồi đạo đức, lối sống, kiến thức xã hội. Qua đó, phấn đấu trở thành lực lượng lao động chất lượng cao, là những công dân gương mẫu, sống có ích, góp phần vào quá trình phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong tương lai.

Nhà trường tiếp nhận các nguồn hỗ trợ học bổng của doanh nghiệp, đơn vị

Dịp này, Trường Đại học Phan Thiết tiếp nhận các nguồn hỗ trợ học bổng của doanh nghiệp và trao tặng gần 600 suất học bổng đầu vào cho tân sinh viên niên khóa 2026 - 2027 với tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng.

Trường Đại học Phan Thiết tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2025 - 2026

Nhà trường cũng tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025 - 2026.

Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có nhiều giải thưởng, đạt thành tích cao trong năm học qua