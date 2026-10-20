Trường đại học phải dừng tuyển sinh ngành không bảo đảm chất lượng

Theo Công văn số 7314/BGDĐT-GDĐH ngày 16.10.2026 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo nâng cao trách nhiệm trong quản lý chất lượng, đổi mới chương trình và nâng cao hiệu quả tuyển sinh.

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Tại mục 4, phần II của công văn, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo thường xuyên tự rà soát, tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động đào tạo, tuyển sinh; chấm dứt hoạt động đào tạo, tuyển sinh đối với những ngành, chương trình không duy trì được yêu cầu về bảo đảm chất lượng.

Các trường đồng thời phải rà soát cơ cấu ngành đào tạo, điều chỉnh quy mô đối với những ngành có nhu cầu thấp hoặc hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm quy mô đào tạo phù hợp với năng lực của cơ sở giáo dục và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Để đánh giá hiệu quả đào tạo, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường thiết lập đầu mối hỗ trợ phát triển nghề nghiệp, việc làm cho người học; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp và cựu sinh viên.

Các cơ sở đào tạo cần thu thập, kiểm chứng dữ liệu về tình hình việc làm, thu nhập và quá trình phát triển nghề nghiệp của người học theo từng khóa, ngành và trình độ đào tạo.

Đối với công tác tuyển sinh năm 2027, các trường phải rà soát, quyết định phương án tuyển sinh theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm công bằng, độ tin cậy giữa các phương thức.

Bộ GD&ĐT định hướng việc xét tuyển theo hướng ổn định, minh bạch, đơn giản hóa phương thức, bảo đảm công bằng và thực chất, đồng thời kiểm soát đầu vào, nâng cao chất lượng đầu ra.

Số lượng tuyển sinh phải được xác định trên cơ sở đội ngũ giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực. Các trường cũng cần đối chiếu kết quả học tập của từng nhóm thí sinh trúng tuyển để đánh giá, điều chỉnh phương án tuyển sinh cho phù hợp.

Đối với các cơ sở đào tạo có ngành đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời đề xuất với cơ quan quản lý trực tiếp về việc giao nhiệm vụ đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Cùng với việc siết chặt chất lượng tuyển sinh, các trường đại học phải đổi mới chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo cần tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình, ưu tiên những lĩnh vực công nghệ chiến lược; đổi mới nội dung theo chuẩn chương trình đào tạo và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Những nội dung lạc hậu cần được loại bỏ, tích hợp hoặc thay thế, bảo đảm kiến thức và kỹ năng của người học phù hợp với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu cập nhật chuẩn đầu ra, tích hợp kiến thức và kỹ năng số, năng lực đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, phù hợp với từng ngành, trình độ.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, người học cần được trang bị tư duy độc lập, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trong sử dụng AI.

Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc rà soát chương trình trong năm học, xác định những học phần được cập nhật và có minh chứng đánh giá năng lực mới của người học.

Đối với giáo dục chính trị, tư tưởng, Bộ GD&ĐT yêu cầu tăng cường giảng dạy các môn lý luận chính trị theo chương trình, quy định hiện hành; kiểm tra nội dung, thời lượng và chất lượng giảng dạy, đánh giá kết quả học tập, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ giảng viên.

Việc giáo dục chính trị, tư tưởng cần gắn với rèn luyện đạo đức, trách nhiệm công dân và thực tiễn nghề nghiệp của sinh viên.

Những yêu cầu này đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với các cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo đảm chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực và gắn chương trình học với nhu cầu nhân lực.

Qua đó, chất lượng đầu ra và khả năng đáp ứng yêu cầu việc làm của người học trở thành những căn cứ quan trọng để các trường rà soát, điều chỉnh hoạt động đào tạo và tuyển sinh.