Trường đại học phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2027 trước ngày 31/12/2026

Thông tin sớm về phương án tuyển sinh 2027, đảm bảo quyền lợi học sinh dự thi.

Năm 2027, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường phải công bố thông tin tuyển sinh năm tới trên trang thông tin điện tử trước ngày 31/12/2026. Thông tin tuyển sinh phải đầy đủ, công khai, minh bạch để thí sinh sớm tiếp cận và chuẩn bị đăng ký xét tuyển; đảm bảo công bằng trong tuyển sinh; đồng thời nhất quán về các phương thức xét tuyển (dự kiến).

Thí sinh được yêu cầu rà soát kết quả học tập cấp THPT trên hệ thống trước 17h ngày 6/6/2027. Từ ngày 17/6 đến 21/6/2027, thí sinh thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Năm 2027, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, từ 9h ngày 1/7 đến 16h30 ngày 13/7/2027.

Theo kế hoạch, hệ thống xử lý nguyện vọng để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lần 1 từ ngày 6/8 đến 17h ngày 10/8/2027.

Các cơ sở đào tạo rà soát hồ sơ kết quả thí sinh trúng tuyển trước 17h ngày 11/8 và công bố điểm trúng tuyển đợt 1 sau 17h ngày 12/8/2027.

Sau khi có kết quả, thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 16h30 ngày 19/8/2027.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cũng lưu ý, các mốc thời gian trong kế hoạch chung là dự kiến. Vụ Giáo dục Đại học là đơn vị thường trực, chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; chủ động rà soát tiến độ, đơn vị phối hợp và bố trí thời gian dự phòng.