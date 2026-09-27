Trường Đại học Nha Trang trao bằng tốt nghiệp cho 3 tiến sĩ và 102 thạc sĩ

Sáng 27-9, Trường Đại học Nha Trang tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ năm 2026.

Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang và các đại biểu tham dự lễ tốt nghiệp.

Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng tiến sĩ cho 3 nghiên cứu sinh ở chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Kỹ thuật cơ khí; Quản trị kinh doanh. Đồng thời trao bằng thạc sĩ cho 102 học viên ở các chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ sinh học; Nuôi trồng thủy sản; Công nghệ thực phẩm; Quản lý thủy sản; Kỹ thuật ô tô; Quản trị Dịch vụ Du lịch lữ hành; Kế toán; Kinh tế phát triển; Quản lý kinh tế; Quản trị kinh doanh.

Lãnh đạo nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho tân tiến sĩ.

Đại diện nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho tân thạc sĩ.

Trường Đại học Nha Trang chính thức đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ từ năm 1992, với 2 chuyên ngành Cơ khí tàu thuyền; Nuôi trồng Thủy sản. Đến nay, nhà trường đã mở rộng quy mô với 19 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 11 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Tính đến tháng 9, nhà trường đã đào tạo và cấp bằng cho 123 tiến sĩ, 4.450 thạc sĩ.