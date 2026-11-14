Trường Đại học Nha Trang tổ chức phiên chợ sáng tạo Khánh Hòa

Sáng 14-11, Trường Đại học Nha Trang tổ chức chương trình “Phiên chợ sáng tạo Khánh Hòa - Nơi ý tưởng gặp thị trường”. Tham dự chương trình có lãnh đạo nhà trường, Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhóm khởi nghiệp, các giảng viên, sinh viên và khách tham quan.

Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang, Sở Khoa học và Công nghệ tham quan gian hàng.

Phiên chợ có 18 gian hàng giới thiệu các sản phẩm như: Giáo dục công nghệ và các giải pháp sáng tạo; hoa, quà tặng; nông sản, thực phẩm và sản phẩm chế biến; các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường...

Tại đây, đại biểu và khách tham quan đã trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm, giao lưu với các đơn vị sản xuất và khám phá những ý tưởng sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm túi lưới.

Không chỉ là không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm, phiên chợ sáng tạo Khánh Hòa còn tạo cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng; thúc đẩy kết nối nghiên cứu khoa học với thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác, ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm. Đây cũng là môi trường trải nghiệm thiết thực dành cho sinh viên, góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Phiên chợ được triển khai vào sáng thứ Bảy của tuần thứ 2 hằng tháng, hướng đến hình thành hoạt động kết nối định kỳ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Khánh Hòa.