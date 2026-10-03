Trường Đại học Nha Trang ra mắt diễn đàn kinh tế biển

Sáng 3-10, Trường Đại học Nha Trang tổ chức ra mắt Diễn đàn Kinh tế biển (Marine Economy Forum - MEF). Tham dự lễ ra mắt có ông Phùng Đức Tiến - Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam; lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang và gần 250 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức quốc tế và các chuyên gia.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt diễn đàn.

Diễn đàn Kinh tế biển được Trường Đại học Nha Trang khởi xướng và điều phối theo mô hình hợp tác mở, nhằm tạo đầu mối tiếp nhận nhu cầu, kết nối nguồn lực, theo dõi tiến độ và thúc đẩy các kết quả hợp tác cụ thể. Theo đó, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức có thể đưa ra những bài toán thực tiễn về kinh tế biển; Trường Đại học Nha Trang cùng mạng lưới đối tác kết nối chuyên gia, nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, năng lực đào tạo, tư vấn và công nghệ phù hợp để nghiên cứu, đề xuất giải pháp và triển khai các nhiệm vụ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt diễn đàn kinh tế biển.

Các lĩnh vực hợp tác ưu tiên gồm: nuôi biển công nghệ cao và chế biến thủy sản; khai thác, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; logistics, dịch vụ cảng biển, công nghiệp tàu thủy và kỹ thuật hàng hải; du lịch biển bền vững và sinh kế cộng đồng ven biển; môi trường biển, kinh tế tuần hoàn và công nghệ sinh học biển; năng lượng tái tạo ngoài khơi, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực biển…

Thành viên diễn đàn gồm các cơ quan quản lý, địa phương, viện, trường, tổ chức khoa học, doanh nghiệp và hiệp hội. Giai đoạn 2026 - 2030, diễn đàn đặt mục tiêu mở rộng số lượng đơn vị tham gia, hình thành mạng lưới đối tác hoạt động thường xuyên, tạo ra các sản phẩm tri thức, hỗ trợ giải quyết các bài toán thực tiễn và thúc đẩy các chương trình, dự án có khả năng triển khai.

Ngay sau lễ ra mắt, Ban Chỉ đạo MEF tổ chức hội nghị lần thứ nhất nhằm thống nhất cơ chế tổ chức, phối hợp; xem xét kế hoạch hoạt động quý IV-2026 và định hướng nhiệm vụ năm 2027.

Trường Đại học Nha Trang ký kết thoả thuận hợp tác với Hiệp hội Thuỷ sản Việt Nam.

Diễn đàn tạo thêm kênh tiếp cận nguồn lực chuyên gia, dữ liệu, luận cứ khoa học và tư vấn, hỗ trợ cơ quan quản lý, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế biển.

Đối với doanh nghiệp, hiệp hội, diễn đàn mở ra cơ hội kết nối nhu cầu về công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu thị trường, nâng cao chất lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển sản phẩm với mạng lưới chuyên môn của Trường Đại học Nha Trang và các đối tác.

Các hoạt động của MEF cũng tạo điều kiện để người học tiếp cận các bài toán thực tế, chuyên gia, doanh nghiệp và xu hướng công nghệ mới; qua đó góp phần đổi mới nội dung đào tạo, tăng cường học tập gắn với thực tiễn và chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển các ngành kinh tế biển.