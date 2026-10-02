Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cảnh báo thông tin giả mạo về đóng học phí chương trình 'Tiếng Anh Tăng cường'

Đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khẳng định, đây là thông tin giả mạo. Hình ảnh biên lai, thông tin tài khoản và nội dung yêu cầu chuyển tiền trong hình không phải thông báo chính thức của Trường Đại Nguyễn Tất Thành.

Biên lai thu tiền giả mạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Từ vụ việc giả mạo biên lai đóng học phí cho chương trình "Tiếng Anh Tăng cường" bằng hình thức chuyển khoản.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khuyến cáo sinh viên và phụ huynh: Không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không được Nhà trường công bố chính thức. Không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước công dân hoặc các thông tin cá nhân quan trọng cho người lạ. Không nhấp vào đường link, mã QR được gửi từ các tài khoản, số điện thoại hoặc fanpage không xác thực.

Khi nhận được thông báo liên quan đến học phí, lệ phí, chương trình đào tạo hoặc các khoản thu, cần kiểm tra thông tin trên các kênh chính thức của Nhà trường hoặc liên hệ trực tiếp với đơn vị phụ trách để xác minh.

Nếu đã thực hiện giao dịch hoặc cung cấp thông tin cho đối tượng nghi vấn, cần liên hệ ngay với ngân hàng, cơ quan chức năng và Nhà trường để được hướng dẫn xử lý.

Nhà trường khuyến khích sinh viên chia sẻ thông tin cảnh báo này đến bạn bè, phụ huynh và các nhóm lớp để cùng nâng cao cảnh giác trước các hình thức giả mạo, lừa đảo.