Trường Đại học Ngoại thương trao bằng tốt nghiệp đợt 2 cho hơn 1.700 sinh viên

Trong số 1.700 sinh viên tốt nghiệp đợt này có khoảng 25% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, nhiều sinh viên có thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng đồng và các sân chơi chuyên môn trong nước, quốc tế.

Theo lãnh đạo nhà trường, các sinh viên tốt nghiệp đợt này không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập mà còn gặt hái nhiều kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực như: Nghiên cứu khoa học; hoạt động ngoại khóa phục vụ cộng đồng cũng như tại các sân chơi chuyên môn và năng khiếu, trong nước và quốc tế.

Toàn cảnh Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đã đạt giải cao, trong đó có 7 nhóm được trao giải thưởng Nghiên cứu Khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 27 nhóm đạt giải Nghiên cứu Khoa học cấp trường cùng nhiều bài báo và công bố trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, sinh viên khóa 61 còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng, đồng thời giành nhiều giải thưởng trong các sân chơi thể thao và nghệ thuật, mang đến niềm vui, niềm tự hào và là nguồn động viên to lớn cho thầy cô và cho nhà trường.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương

Bồi đắp “năng lực tạo niềm tin” để đi xa trên hành trình nghề nghiệp

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, PGS. TS Phạm Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương gửi lời chúc mừng các tân cử nhân và gửi gắm những kỳ vọng đối với thế hệ sinh viên chuẩn bị bước sang một chặng đường mới. Trong lời nhắn gửi tới các tân cử nhân, Hiệu trưởng đặc biệt nhấn mạnh một năng lực mà mỗi người cần tiếp tục bồi đắp trên hành trình nghề nghiệp và trưởng thành là “năng lực tạo niềm tin”.

Theo PGS, TS Phạm Thu Hương, bên cạnh năng lực nghề nghiệp, năng lực dẫn dắt, thích ứng hay đổi mới sáng tạo, khả năng trở thành một người đáng tin cậy với cộng sự, bạn bè và những người xung quanh sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để mỗi người nắm bắt cơ hội và đi xa hơn trên con đường sự nghiệp. “Hãy để hành trình thực hiện ước mơ của mình gắn liền với hành trình xây dựng “năng lực tạo niềm tin” để có những bước đi vững vàng trên hành trình phía trước.”

Hiệu trưởng cũng nhắc lại những dấu ấn đặc biệt của Khóa 61 – thế hệ bước vào giảng đường khi đại dịch COVID-19 vừa đi qua và đồng hành cùng Nhà trường trong quá trình thử nghiệm nhiều mô hình giáo dục mới như đồng giảng dạy, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, hợp tác quốc tế “campus-in-campus” và mô hình đào tạo gắn với phát triển nghề nghiệp quốc tế CDIM. Những trải nghiệm của K61 được nhìn nhận là một phần trong tiền đề cho những đổi mới của Nhà trường trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Một trong những khoảnh khắc xúc động của buổi lễ diễn ra ngay trong phần phát biểu của Hiệu trưởng. Theo lời dẫn của PGS, TS Phạm Thu Hương, các tân cử nhân cùng quay người hướng về phía cha mẹ, ông bà và người thân, đặt tay lên trái tim, lắng lại cảm xúc của ngày tốt nghiệp và cúi đầu để gửi lời cảm ơn tới gia đình – những người đã yêu thương, hy sinh và đồng hành trong suốt hành trình trưởng thành.

Khoảnh khắc giản dị nhưng trang trọng ấy trở thành một điểm nhấn giàu cảm xúc của buổi lễ. Hiệu trưởng nhắn nhủ rằng khi trưởng thành, mỗi người sẽ ngày càng hiểu hơn những lo lắng và hy sinh của cha mẹ, người thân; chia sẻ yêu thương cũng chính là một phần của trưởng thành.

Các tân cử nhân cùng quay người hướng về phía cha mẹ, ông bà và người thân, đặt tay lên trái tim, lắng lại cảm xúc của ngày tốt nghiệp và cúi đầu để gửi lời cảm ơn tới gia đình – những người đã yêu thương, hy sinh và đồng hành trong suốt hành trình trưởng thành.

Tại buổi lễ, Nhà trường trao Giấy khen vinh danh 33 sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa và 16 sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn Khóa 61.

Đây là sự ghi nhận của Nhà trường đối với những sinh viên không chỉ đạt kết quả nổi bật trong học tập mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm, bản lĩnh và có những đóng góp tích cực trong nghiên cứu khoa học, hoạt động sinh viên, phục vụ cộng đồng cũng như các lĩnh vực khác trong suốt quá trình học tập tại Ngoại thương.

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương trao Giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp Thủ khoa và sinh viên tốt nghiệp tiêu biểu toàn khóa 61

"Hãy làm một điều có ý nghĩa"

Đại diện các tân cử nhân tốt nghiệp, em Nguyễn Thanh Bình – Thủ khoa tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Kinh tế Khóa 61 chia sẻ về hành trình bốn năm từ những bỡ ngỡ, hoài nghi ban đầu đến quá trình từng bước khám phá bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn và trưởng thành tại Ngoại thương.

Em Nguyễn Thanh Bình cho rằng điều đáng quý mà bốn năm đại học mang lại không phải là việc luôn có sẵn câu trả lời, mà là sự can đảm để tiếp tục bước đi ngay cả khi chưa có câu trả lời. Trải nghiệm một học kỳ trao đổi tại Đức cũng giúp tân Thủ khoa nhìn rộng hơn về thế giới và đặt câu hỏi về những giá trị bản thân có thể đóng góp cho nơi mình bắt đầu.

“Nếu hôm nay được gửi một lời tới chính mình và tới tất cả các bạn trước khi chúng ta rời Ngoại thương, mình sẽ không nói: "Hãy thành công", thay vào đó, mình muốn nói: "Hãy làm một điều có ý nghĩa”, Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Em Nguyễn Thanh Bình – Thủ khoa tốt nghiệp Chương trình tiên tiến Kinh tế Khóa 61, GPA 3,98/4,0 phát biểu tại buổi lễ

Từ trải nghiệm của mình, nữ sinh gửi gắm tới những người bạn cùng thế hệ tinh thần dám bước ra thế giới nhưng vẫn nhớ mình bắt đầu từ đâu; dám tìm kiếm những vấn đề cần được giải quyết và không cho rằng mình còn quá trẻ để bắt đầu tạo ra sự thay đổi.

Dành những lời tri ân tới thầy cô và gia đình, em Nguyễn Thanh Bình bày tỏ: Phía sau mỗi bước đi của sinh viên luôn có những “bước chân lặng lẽ hơn”, những lo lắng và hy sinh đôi khi người con chỉ thực sự thấu hiểu khi đi đến ngày tốt nghiệp.

Nghi lễ tuyên thệ và những khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành

Điểm nhấn tiếp theo của buổi lễ là nghi lễ tuyên thệ của các tân cử nhân, thể hiện cam kết tiếp tục phát huy những giá trị đã được hình thành và bồi đắp trong những năm tháng học tập tại Nhà trường; không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân và đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Nghi lễ tuyên thệ của các tân cử nhân

Bên cạnh các nghi thức trang trọng, chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp năm nay được xây dựng với nhiều điểm nhấn dành riêng cho các tân cử nhân và gia đình.

Clip “Memories” tái hiện những hình ảnh, ký ức và dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đại học. Chương trình nghệ thuật cùng những khoảnh khắc đặc biệt của buổi lễ góp phần kết nối những kỷ niệm của thời sinh viên với thời khắc trưởng thành trong ngày tốt nghiệp.

Đặc biệt, nghi lễ tung mũ tốt nghiệp ở cuối phần lễ trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của chương trình. Những chiếc mũ được tung lên cũng là thời điểm đánh dấu việc khép lại một hành trình tại giảng đường và mở ra những hành trình mới phía trước.

Sinh viên rạng rỡ tại buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp

Đối với mỗi sinh viên, lễ tốt nghiệp không đơn thuần là thời điểm hoàn thành một chương trình đào tạo. Đó còn là dấu mốc chuyển tiếp từ giảng đường đến môi trường nghề nghiệp và xã hội, nơi những kiến thức, trải nghiệm và năng lực đã được tích lũy trong những năm tháng đại học được tiếp tục thử thách và phát huy.

Trải qua hơn 66 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Ngoại thương không ngừng đổi mới hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác và kết nối với thực tiễn, hướng tới phát triển thành một đại học đổi mới sáng tạo, có vị thế trong khu vực và châu Á.

Cùng với kiến thức chuyên môn, Nhà trường hướng tới tạo dựng môi trường để người học phát triển toàn diện, hình thành tư duy độc lập, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm. 06 giá trị cốt lõi Sáng tạo – Xuất sắc – Trách nhiệm – Bản lĩnh – Đa dạng – Hòa hợp tiếp tục là nền tảng góp phần định hình bản sắc của các thế hệ người Ngoại thương.

Với hơn 1.700 sinh viên nhận bằng trong đợt này, ngày 20/9/2026 không chỉ đánh dấu sự hoàn thành của hơn 1.700 hành trình đại học, mà còn là điểm khởi đầu của hơn 1.700 hành trình mới – từ Ngoại thương đến các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và những không gian rộng lớn hơn của xã hội.