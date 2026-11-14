Trường đại học Ngoại thương thành lập Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng

Sinh viên Trường đại học Ngoại thương tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 (Ảnh: FTU)

Tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ tiên tiến

Theo định hướng hoạt động, Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu, phát triển, làm chủ và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến. Nhà trường hướng tới phát triển một số lĩnh vực khoa học công nghệ và khoa học ứng dụng trọng điểm, trong đó chú trọng các công nghệ liên ngành có tính ứng dụng cao.

Trong định hướng đào tạo và nghiên cứu, CTAS tập trung vào các lĩnh vực như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu; đồng thời từng bước phát triển những hướng công nghệ chiến lược như an toàn hệ thống, an ninh mạng, blockchain, tính toán lượng tử, các hệ thống thông minh và tự động hóa.

Một trong những định hướng đáng chú ý là thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo liên ngành giữa công nghệ với các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Trong đó, các lĩnh vực thế mạnh của Trường đại học Ngoại thương như kinh tế, kinh doanh, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thương mại, chuỗi cung ứng, luật và quản trị được xác định là những hướng ứng dụng trọng tâm.

Thông qua cách tiếp cận này, người học được định hướng phát triển năng lực sáng tạo, làm chủ công nghệ và vận dụng tư duy liên ngành để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Bên cạnh đào tạo trong nước, CTAS đặt mục tiêu thúc đẩy các chương trình liên kết quốc tế song bằng với các trường đại học trên thế giới, trao đổi học thuật và phối hợp hướng dẫn nghiên cứu với các nhóm nghiên cứu tại Việt Nam và quốc tế.

Chú trọng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu ứng dụng

Về đội ngũ giảng viên chất lượng cao, CTAS quy tụ đội ngũ lãnh đạo, giảng viên gồm các giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan. Nhà trường định hướng tiếp tục thu hút tiến sĩ, chuyên gia và nhà khoa học trong nước, quốc tế tham gia giảng dạy, nghiên cứu.

Ban lãnh đạo CTAS gồm Giáo sư, Tiến sĩ Lê Sỹ Vinh, Hiệu trưởng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Phương và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Xuân Thọ, Phó Hiệu trưởng.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Sỹ Vinh có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin; chuyên môn về khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và khoa học sức khỏe.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Phương có chuyên môn về trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các mô hình ngôn ngữ lớn; đồng thời có kinh nghiệm tư vấn công nghệ cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Xuân Thọ có kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục đại học, với hướng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh.

Trong hoạt động nghiên cứu, CTAS định hướng xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm chuyên sâu trong những lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến; kết nối nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) với chuyển giao công nghệ.

Sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh được khuyến khích tham gia các dự án nghiên cứu, dự án thực tế và hoạt động đổi mới sáng tạo cùng doanh nghiệp, tổ chức và đối tác quốc tế.

CTAS cũng sẽ hợp tác, chia sẻ nguồn lực với các phòng thí nghiệm chuyên sâu, phòng nghiên cứu và đơn vị chuyên môn hiện có của Trường đại học Ngoại thương để triển khai nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dịch vụ có giá trị kinh tế-xã hội.

Việc thành lập Trường Công nghệ và Khoa học ứng dụng là bước phát triển mới trong định hướng mở rộng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Trường đại học Ngoại thương, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa công nghệ với các lĩnh vực kinh tế-xã hội.