Diễn đàn diễn ra tại Hà Nội, là sự kiện trung tâm của chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp trong ngày, cùng với FTU Career Fair 2026, Hội nghị kết nối Doanh nghiệp, Doanh nhân Ngoại Thương năm 2026 và Networking Event.

Được tổ chức định kỳ, Diễn đàn là dịp để Nhà trường và các đối tác tổng kết kết quả hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình phối hợp và trao đổi về những hướng hợp tác mới trong đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thúc đẩy hợp tác liên ngành, phát huy thế mạnh và nguồn lực của các bên

Tiếp nối thành công của các kỳ tổ chức trước, Diễn đàn lần thứ 7 đặt trọng tâm vào việc mở rộng chiều sâu và phạm vi hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh những yêu cầu mới về đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo ngày càng đòi hỏi sự kết nối liên ngành.

Phát biểu khai mạc, PGS, TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương – nhấn mạnh tinh thần “SYNERGY – CỘNG HƯỞNG” giữa các ngành, giữa tri thức học thuật và kinh nghiệm thực tiễn. Định hướng phát triển đa ngành và việc hình thành các trường thuộc mở thêm cơ hội để doanh nghiệp cùng giảng viên, sinh viên xây dựng chương trình đào tạo, đặt hàng nghiên cứu và thử nghiệm giải pháp cho những vấn đề thực tiễn.

PGS, TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương – phát biểu khai mạc Diễn đàn

Mô hình đào tạo tích hợp phát triển nghề nghiệp toàn diện (CDIM) là một cách Trường Đại học Ngoại Thương cụ thể hóa định hướng này trong đào tạo. CDIM kết nối nội dung học tập với trải nghiệm nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động trong suốt quá trình đào tạo. Doanh nghiệp tham gia từ khâu góp ý chương trình, đưa bài toán thực tế vào lớp học, hướng dẫn dự án đến tiếp nhận sinh viên thực tập. Sự tham gia đó giúp sinh viên hiểu yêu cầu của từng vị trí việc làm và vận dụng kiến thức vào công việc trước khi tốt nghiệp.

Tại Diễn đàn, ThS Nguyễn Huyền Minh – Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại Trường Đại học Ngoại Thương – trình bày báo cáo dẫn đề “Thế giới đa cực, hợp tác đa biên”. Tham luận nhìn lại những kết quả nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, học bổng và hỗ trợ người học, thực tập – việc làm, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp.

Những hoạt động này góp phần gắn kết quá trình đào tạo với thực tiễn, tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường nghề nghiệp, đồng thời mở rộng khả năng huy động nguồn lực và chuyên môn từ cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển của Nhà trường.

ThS Nguyễn Huyền Minh – Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại – trình bày báo cáo dẫn đề “Thế giới đa cực, hợp tác đa biên”

Nhân dịp này, Trường Đại học Ngoại Thương trao kỷ niệm chương tri ân các doanh nghiệp, đối tác tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp thiết thực trong quá trình đồng hành cùng Nhà trường và sinh viên. Một trong những nội dung có ý nghĩa đặc biệt tại Diễn đàn là hoạt động ghi nhận và tri ân các tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành cùng Trường Đại học Ngoại Thương trong những năm qua.

Từ chia sẻ kinh nghiệm đến những cơ hội hợp tác mới

Trong phiên trao đổi và thảo luận, đại diện các đơn vị thuộc Trường cùng các đối tác đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai những mô hình hợp tác, nhận diện các nhu cầu kết nối mới và thảo luận về khả năng phối hợp giữa các lĩnh vực chuyên môn. Đại diện Nhà trường và doanh nghiệp trao đổi về cách đưa yêu cầu thực tiễn vào chương trình đào tạo, tăng cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên và phát triển các đề bài nghiên cứu, đổi mới sáng tạo có sự tham gia của nhiều ngành.

PGS, TS Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương chia sẻ với các đối tác

Hội nghị kết nối Doanh nghiệp, Doanh nhân Ngoại Thương năm 2026

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, FTU Career Fair 2026 kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng để tìm hiểu vị trí thực tập, việc làm và yêu cầu tuyển dụng. Hội nghị kết nối Doanh nghiệp, Doanh nhân Ngoại Thương năm 2026 tạo dịp để doanh nghiệp, doanh nhân và cựu sinh viên chia sẻ nhu cầu, tìm kiếm đối tác trong mạng lưới Ngoại Thương. Networking Event khép lại chuỗi hoạt động, tạo điều kiện để đại diện doanh nghiệp, đối tác và các đơn vị của Nhà trường tiếp tục trao đổi về những đề xuất hợp tác trong ngày.