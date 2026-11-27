PGS. TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (thứ 4, từ trái qua) khen thưởng các sinh viên xuất sắc. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo kết quả học tập, có 16 sinh viên được xếp loại xuất sắc, 90 sinh viên đạt loại giỏi, 289 sinh viên loại khá và 14 sinh viên loại trung bình. Lễ trao bằng ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện của tân cử nhân, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và hội nhập quốc tế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của trường tiếp tục đạt kết quả tích cực. Giảng viên triển khai 20 đề tài các cấp, công bố 210 bài báo trong nước và quốc tế; sinh viên đăng ký 369 đề tài, trong đó 31 đề tài có sản phẩm công bố trên tạp chí, kỷ yếu uy tín.

Gắn đào tạo với thị trường lao động, nhà trường mở rộng hợp tác gần 30 doanh nghiệp và tổ chức ngày hội việc làm năm 2026, mang đến hơn 3.000 cơ hội việc làm, thực tập cho sinh viên.