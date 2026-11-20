Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Long - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, giảng viên hưu trí cùng đội ngũ viên chức, người lao động.

PGS.TS Nguyễn Văn Long- Hiệu trưởng Trường ĐHNN Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhìn lại năm học 2025-2026, lãnh đạo trường ĐHNN Đà Nẵng cho biết, nhà trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật: tuyển sinh đại học chính quy đạt 2.237/2.360 chỉ tiêu; trao bằng cho 1.650 cử nhân cùng 50 thạc sĩ, tiến sĩ; mở mới 6 chương trình hợp tác doanh nghiệp và 2 chương trình chuyển tiếp quốc tế (Nga, Úc). Công tác khảo thí, kiểm định tiếp tục được đẩy mạnh với 815 học phần thi chung, gần 10.000 lượt thí sinh thi chuẩn đầu ra và 2 chương trình thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định. Trên lĩnh vực khoa học và hợp tác quốc tế, nhà trường triển khai 20 đề tài mới, công bố 210 bài báo, ký 35 văn bản hợp tác và đón 126 người học quốc tế. Bên cạnh đó, nhà trường ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, ứng dụng chữ ký số toàn diện và trao hơn 1,3 tỷ đồng học bổng cho sinh viên.

"Bốn mươi bốn năm đã qua kể từ ngày 20-11 được chọn làm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đất nước đổi thay nhiều; cách dạy, cách học cũng khác xưa nhưng có một điều vẫn vẹn nguyên đó là, sau mỗi bước trưởng thành của người học luôn có bóng dáng lặng thầm của một người thầy" - PGS.TS Nguyễn Văn Long khẳng định vai trò không thể thay thế của người thầy trước sự phát triển của AI,.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn -Phó Giám đốc ĐHĐN trao tặng Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT choPhòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Bước vào năm học 2026-2027 với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, lãnh đạo nhà trường cho biết, sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Ưu tiên tuyển dụng và đào tạo tiến sĩ theo Đề án 89, xây dựng hệ thống KPI đến năm 2030; triển khai học kỳ doanh nghiệp, đưa tiếng Anh từng bước thành ngôn ngữ thứ hai; số hóa tối thiểu 60% quy trình quản trị và học liệu số, thí điểm AI gắn với liêm chính học thuật; phấn đấu tăng thu nhập bình quân thêm khoảng 10% và chuẩn bị cho cơ sở mới tại Hòa Quý (dự kiến cuối năm 2027).

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho các cá nhân đã và đang công tác có nhiều đóng góp trong sự nghiệp GD-ĐT.

Dịp này, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐHNN Đà Nẵng vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT tặng Bằng khen.