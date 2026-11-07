Trường Đại học Mở TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho gần 3.000 tân khoa

Các tân khoa Trường Đại học Mở TPHCM trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Ngày 7/11, Trường Đại học Mở TPHCM trao bằng tốt nghiệp cho cử nhân và tân kỹ sư thuộc 11 khoa: Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Đào tạo đặc biệt, Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế và Quản lý công, Luật, Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Xây dựng, Khoa học xã hội.

Trong đó, trường khen thưởng cho 35 sinh viên đạt danh hiệu “Thủ khoa toàn khóa”, 109 sinh viên đạt danh hiệu “Thành tích học tập xuất sắc toàn khóa”, 586 sinh viên đạt danh hiệu “Thành tích học tập giỏi toàn khóa”.

Tân cử nhân nhận bằng tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Phát biểu tại lễ trao bằng, GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM chia sẻ, sau khi ra trường dù đảm nhận bất kỳ công việc hay vị trí nào, các tân khoa luôn biết điều chỉnh bản thân để sẵn sàng thích nghi với công việc mới và môi trường làm việc mới.

Ông cũng mong muốn các tân cử nhân, kỹ sư luôn giữ cho mình sự khiêm tốn để học hỏi, tinh thần cầu tiến và ý thức học tập suốt đời. “Hãy chủ động cập nhật kiến thức, làm chủ công nghệ, trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và không ngừng nâng cao năng lực của bản thân để trở thành những người có năng lực công việc thực thụ trong nhận thức, trong chuyên môn, trong giao tiếp, trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức”, GS Hà nói.

Các tân khoa trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NTCC.

Theo thống kê mới nhất, hơn 93% sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Mở TPHCM đã tìm được việc làm trong vòng 12 tháng. Trong đó, Khoa Xây dựng nổi bật với tỷ lệ sinh viên có việc làm lên đến 98,21%, theo sau là Khoa Ngoại ngữ với 96,13%. Đặc biệt, ngành ngôn ngữ Trung Quốc có trên 57% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp, chiếm tỷ lệ cao nhất trong các ngành.

Trường Đại học Mở TPHCM hiện đào tạo gần 50.000 người học ở nhiều bậc, hệ. Nhà trường có 13 khoa và 58 chương trình đào tạo bậc đại học, trong đó có 17 chương trình đã triển khai đào tạo chất lượng cao. Ngoài ra, trường còn cung cấp 14 chuyên ngành thạc sĩ và 8 chuyên ngành tiến sĩ, thuộc cả ba lĩnh vực trọng điểm: kinh tế, kỹ thuật và xã hội nhân văn.