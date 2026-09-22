Trường Đại học Luật TPHCM phong tặng Giáo sư danh dự cho nhà khoa học Pháp

GS. Laurent Grosclaude (trái) nhận danh hiệu Giáo sự danh dự của Trường Đại học Luật TPHCM.

Dịp này, Trường Đại học Luật TPHCM phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho GS. Laurent Grosclaude, nguyên Phó Chủ tịch phụ trách Hợp tác Quốc tế Đại học Toulouse Capitole (Pháp), Giám đốc Khoa học Chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt - Pháp.

GS. Laurent Grosclaude, 59 tuổi, tốt nghiệp Thạc sĩ Luật năm 1992 tại Đại học Bordeaux (Pháp) và Tiến sĩ Luật Kinh doanh năm 1997 tại Đại học Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Các lĩnh vực nghiên cứu của ông gồm luật tài chính doanh nghiệp, luật kinh doanh quốc tế, luật hàng không, tuân thủ thương mại (kiểm soát xuất khẩu, trừng phạt kinh tế) và tuân thủ ESG (Environmental - Social - Governance).

GS. Laurent Grosclaude phát biểu tại chương trình.

GS. Laurent Grosclaude là một trong những đại diện của các trường đối tác Pháp cùng Trường Đại học Luật TPHCM tham gia xây dựng Đề án liên kết đào tạo Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh từ năm 2009.

Khi Đề án được Bộ GD&ĐT cho phép triển khai vào năm 2011, ông tiếp tục gắn bó với chương trình với vai trò Giám đốc khoa học và giảng viên.

Hơn 15 năm gắn bó, GS. Laurent Grosclaude không chỉ góp phần đặt nền móng chuyên môn, duy trì chất lượng đào tạo đạt chuẩn kiểm định châu Âu, mà còn tham gia kết nối gần 300 học viên quốc tế đến học tập tại Trường Đại học Luật TPHCM. Ông đồng thời góp phần mở rộng mạng lưới Study Tour tại Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và kết nối nhà trường với gần 20 hãng luật toàn cầu.

Danh hiệu Giáo sư danh dự là sự tri ân của Trường Đại học Luật TPHCM đối với những đóng góp của GS. Laurent Grosclaude cho sự phát triển giáo dục đại học và nâng cao uy tín học thuật của nhà trường trên trường quốc tế.

15 khóa đào tạo, hơn 400 học viên

Khởi động từ năm 2011, chương trình Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh là kết quả của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Trường Đại học Luật TPHCM với ba đại học danh tiếng của Pháp gồm Đại học Jean Moulin Lyon 3, Đại học Bordeaux, Đại học Toulouse Capitole và Đại học Tự do Bruxelles (Vương quốc Bỉ), cùng sự hỗ trợ ban đầu của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Tính đến năm 2026, chương trình đã đào tạo 15 khóa với 417 học viên, trong đó có 98,9% học viên tốt nghiệp giai đoạn 2011 - 2025.

Trong hơn 400 học viên, có hơn 300 học viên quốc tế đến từ Pháp và các quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ, cùng một số quốc gia khác như Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Ý, Bỉ, Ai Cập, Tunisia, Morocco, Senegal... chọn Trường Đại học Luật TPHCM làm điểm đến học tập.

Các học viên, cựu học viên Chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt - Pháp.

Học viên hoàn thành chương trình được cấp bằng Thạc sĩ chính quy do các trường đại học đối tác Pháp luân phiên cấp. Khóa 15 sẽ do Đại học Bordeaux cấp bằng. Chương trình tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Pháp và châu Âu.

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, nhấn mạnh sau 15 khóa đào tạo, chương trình đã trở thành một không gian học thuật rộng mở, nơi sự khác biệt về văn hóa, trải nghiệm và hệ thống pháp luật giúp mỗi vấn đề được nhìn nhận đầy đủ hơn.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, uy tín của chương trình không chỉ đến từ những cột mốc lớn mà còn được bồi đắp qua công việc bền bỉ hằng năm và sự đồng hành của doanh nghiệp, văn phòng luật sư, tổ chức nghề nghiệp, qua đó giúp tri thức luôn gắn với thực tiễn.

Ra mắt mạng lưới cựu học viên - Alumni du Master DICA (ULAW Link - Alumni du Master DICA).

Dịp này, nhà trường khai giảng Khóa 15 Chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt - Pháp, đồng thời ra mắt mạng lưới cựu học viên - Alumni du Master DICA (ULAW Link - Alumni du Master DICA).

Ban liên lạc cựu học viên gồm 14 đại diện đến từ 14 khóa, kết nối mạng lưới các chuyên gia pháp lý của Trường Đại học Luật TPHCM đang làm việc tại các hãng luật, tập đoàn đa quốc gia, cơ quan tư pháp và tổ chức quốc tế trên toàn thế giới.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, nhà trường trao Kỷ niệm chương cho những cá nhân đặt nền tảng trong quá trình hình thành và xây dựng chương trình, gồm Giáo sư, Tiến sĩ Mai Hồng Quỳ, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM; Giáo sư, Tiến sĩ Laurent Grosclaude, Giám đốc khoa học chương trình, đại diện Đại học Toulouse Capitole; Giáo sư, Tiến sĩ Erik Van Den Haute, đại diện Đại học Tự do Bruxelles (Vương quốc Bỉ).