Ngày 23-11, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW) công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2027 nhằm giúp thí sinh sớm tiếp cận thông tin, chủ động lựa chọn ngành học và chuẩn bị phương án xét tuyển phù hợp.

ULAW áp dụng 4 phương thức tuyển sinh đối với tất cả các ngành và chương trình đào tạo đại học chính quy văn bằng 1, gồm: Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng; xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027 (lưu ý thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ); xét tuyển bằng kết quả học tập THPT (học bạ) và xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực (sử dụng kết quả từ các kỳ thi V-SAT, V-ACT và HSA).

Đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ và kết quả thi đánh giá năng lực, mức quy đổi tương đương sẽ được nhà trường xác định sau khi có các dữ liệu thống kê cần thiết từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị tổ chức kỳ thi và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Các phương thức xét tuyển đều phải đáp ứng yêu cầu đầu vào tương ứng với ngành đăng ký, riêng những ngành thuộc lĩnh vực pháp luật có các điều kiện cụ thể theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo.

Theo danh mục tuyển sinh năm 2027, ULAW tuyển sinh 11 ngành đào tạo tại trụ sở chính, gồm: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Kinh tế số. Trong đó, ngành Luật Kinh tế được bổ sung mới vào danh mục tuyển sinh năm 2027. Bên cạnh các ngành đào tạo tại trụ sở chính, nhà trường cũng tuyển sinh tại phân hiệu đối với các ngành Luật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Quản trị kinh doanh.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Ngưỡng đầu vào đối với nhóm ngành thuộc lĩnh vực pháp luật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được xác định vào ngày 9-7-2027. ULAW dự kiến công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của trường vào ngày 10-7-2027. Các mức quy đổi tương đương giữa những phương thức xét tuyển sẽ tiếp tục được xác định trên cơ sở dữ liệu thống kê và kết quả các kỳ thi liên quan.

Sinh viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh, thí sinh cần chủ động tìm hiểu ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển, yêu cầu đầu vào và điều kiện áp dụng đối với từng phương thức. Đặc biệt, thí sinh có nguyện vọng theo học nhóm ngành pháp luật cần lưu ý các quy định riêng về chuẩn đầu vào; thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ cần kiểm tra kỹ điều kiện công nhận và quy đổi điểm. Thí sinh, phụ huynh cần thường xuyên theo dõi các kênh thông tin chính thức của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh để cập nhật hướng dẫn và những thông báo tiếp theo về tuyển sinh đại học năm 2027.

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phân hiệu Quảng Trị.

Với phương thức tuyển sinh năm 2027 và hệ sinh thái 11 ngành đào tạo, ULAW tiếp tục phát triển theo định hướng đa ngành trên nền tảng thế mạnh pháp luật, mở rộng lựa chọn học tập cho thí sinh, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế.

Hoạt động tuyển sinh năm 2027 được triển khai gắn với định hướng phát triển của ULAW, tiếp tục khẳng định vị thế trong đào tạo pháp luật, đồng thời mở rộng các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, công nghệ và ngôn ngữ. Với chủ đề “Tư duy pháp lý - Bản lĩnh kỷ nguyên số - Vươn tầm toàn cầu”, nhà trường hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có nền tảng chuyên môn vững chắc, tư duy linh hoạt và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động.