PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng ULAW phát biểu khai mạc

Chương trình diễn ra tại Hội trường C302, cơ sở Nguyễn Tất Thành, với chủ đề “Đào tạo sinh viên vươn ra thị trường quốc tế qua thương mại điện tử”, thu hút hơn 200 giảng viên, cán bộ, lãnh đạo khoa cùng các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp đến từ các cơ sở giáo dục khu vực phía Nam.

Tham dự chương trình, về phía ULAW có PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo các đơn vị.

Về phía VECOM có ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội; ông Phạm Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội và ông Nguyễn Tiến Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm nhấn mạnh, sự phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đặt ra yêu cầu đổi mới hoạt động đào tạo và phương pháp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học.

Trên nền tảng thế mạnh đào tạo pháp luật, ULAW đang đẩy mạnh định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, tăng cường tích hợp khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào chương trình đào tạo. Đối với lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số, Nhà trường chú trọng xây dựng hướng đào tạo liên ngành, kết hợp kiến thức pháp luật với kinh tế, thương mại, công nghệ, qua đó giúp sinh viên có năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tiễn.

PGS.TS. Vũ Văn Nhiêm khẳng định, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với VECOM là bước khởi đầu quan trọng, tạo cơ sở để hai bên triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch VECOM phát biểu tại chương trình

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, năm 2026 đánh dấu giai đoạn quan trọng của thương mại điện tử Việt Nam, nhất là khi Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai.

Ông cho rằng, bên cạnh sự tăng trưởng của thương mại điện tử trong nước, xuất khẩu trực tuyến vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Vì vậy, các cơ sở đào tạo cần chú trọng trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng về thương mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt là xuất khẩu trực tuyến. Trong đó, kiến thức pháp luật giữ vai trò quan trọng, giúp người học vừa có năng lực kinh doanh, thực hành, vừa bảo đảm tuân thủ quy định khi tham gia thị trường quốc tế.

Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp

Tại chương trình, ULAW và VECOM đã ký kết MOU, thống nhất tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và kết nối doanh nghiệp.

Các nội dung hợp tác tập trung vào việc cập nhật chương trình đào tạo, xây dựng giáo trình, học liệu và tình huống thực tiễn; tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo ngắn hạn gắn với nhu cầu doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thương mại điện tử, kinh tế số, sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hai bên cũng định hướng phối hợp triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn chuyên môn trong nước và quốc tế; tăng cường nghiên cứu ứng dụng, tư vấn pháp lý, chính sách và chuyển giao tri thức.

Đáng chú ý, hoạt động kết nối doanh nghiệp được xác định là một trong những trọng tâm hợp tác. Thông qua mạng lưới chuyên gia, doanh nhân và nhà quản lý, sinh viên có thêm cơ hội tham gia các chương trình kiến tập, thực tập, được hướng dẫn chuyên môn, tư vấn nghề nghiệp và tiếp cận cơ hội việc làm ngay trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ thúc đẩy ứng dụng công nghệ, AI và các nền tảng số trong giảng dạy, nghiên cứu, quản trị; kết nối nguồn lực công nghệ phục vụ các dự án của Nhà trường, trong đó có Không gian di sản số ULAW.

Ngay sau lễ ký kết, ULAW chính thức được trao Giấy chứng nhận gia nhập Mạng lưới VecomNet, mở rộng cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chuyên môn với các cơ sở đào tạo thương mại điện tử trên cả nước.

Trường Đại học Luật TP.HCM và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam ký kết MOU hợp tác

Đẩy mạnh thực hành, hướng đến thị trường thương mại điện tử toàn cầu

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các đại biểu tham gia hai phiên chuyên đề với năm nội dung xoay quanh chính sách, thực tiễn thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu trực tuyến.

Phiên thứ nhất tập trung vào các tham luận về yêu cầu đổi mới đào tạo nguồn nhân lực thương mại điện tử trong chương trình Việt Nam GoGlobal; định hướng, giải pháp phát triển xuất khẩu qua thương mại điện tử và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế thông qua Shopee. Các chuyên gia đồng thời trao đổi về cơ hội, thách thức và yêu cầu cập nhật chính sách, pháp luật trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phiên thứ hai đi sâu vào xu hướng phát triển xuất khẩu B2B qua nền tảng Alibaba.com và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ xuất khẩu qua thương mại điện tử. Từ góc độ đào tạo, TS. Hồ Trúc Vi, Chủ trì ngành Thương mại điện tử ULAW, nhấn mạnh việc đổi mới nội dung học phần, phương pháp giảng dạy, tăng cường kỹ năng thực hành và đưa các nền tảng thương mại điện tử quốc tế vào quá trình học tập.

Thông qua các chuyên đề và hoạt động trao đổi, giảng viên có điều kiện cập nhật kiến thức, tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp, qua đó từng bước đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động.

VECOM trao giấy chứng nhận cho ULAW tham gia mạng lưới các cơ sở giáo dục đào tạo về thương mại điện tử

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các giảng viên tham gia tập huấn.

Việc tổ chức chương trình, ký kết hợp tác với VECOM và gia nhập VecomNet thể hiện định hướng chủ động của ULAW trong mở rộng hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Qua đó, Nhà trường tiếp tục phát huy thế mạnh đào tạo pháp luật, tăng cường tính liên ngành và thực tiễn, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và hội nhập quốc tế.