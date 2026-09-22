Trường Đại học Luật TP HCM kỷ niệm 15 năm chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt - Pháp

Chương trình được triển khai từ tháng 1/2011 theo Quyết định số 344/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sự hợp tác của Trường Đại học Luật TP HCM và các trường đại học đối tác gồm Đại học Jean Moulin Lyon 3, Đại học Bordeaux, Đại học Toulouse Capitole (Pháp) và Đại học Tự do Bruxelles (Bỉ), cùng sự hỗ trợ ban đầu của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Theo nhà trường, đến năm 2026, chương trình đã đào tạo 15 khóa với 417 học viên. Tỷ lệ tốt nghiệp giai đoạn 2011 - 2025 đạt 98,9% (374/378 học viên). Trong tổng số hơn 400 học viên, chương trình có hơn 300 học viên quốc tế đến từ Pháp và một số quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ, trong đó có Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Ý, Bỉ, Ai Cập, Tunisia, Morocco…

Học viên hoàn thành chương trình được cấp bằng Thạc sĩ chính quy do các trường đại học đối tác Pháp luân phiên cấp. Đối với khóa 15, bằng do Đại học Bordeaux cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM, cho biết sau 15 khóa đào tạo, chương trình đã trở thành không gian học thuật có sự giao thoa giữa các nền văn hóa, kinh nghiệm và hệ thống pháp luật khác nhau. Theo ông, sự đồng hành của doanh nghiệp, văn phòng luật sư và các tổ chức nghề nghiệp góp phần gắn đào tạo với thực tiễn.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Luật TP HCM trao danh hiệu Giáo sư Danh dự cho GS. Laurent Grosclaude, nguyên Phó Chủ tịch phụ trách Hợp tác Quốc tế Đại học Toulouse Capitole, Giám đốc Khoa học Chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt - Pháp.

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM trao danh hiệu Giáo sư Danh dự cho GS. Laurent Grosclaude. Ảnh: ULAW

Theo nhà trường, GS. Laurent Grosclaude đã có hơn 15 năm gắn bó với chương trình, tham gia công tác chuyên môn và kết nối hợp tác quốc tế. Ông cũng góp phần đưa gần 300 học viên quốc tế đến học tập tại Trường Đại học Luật TP HCM, mở rộng mạng lưới Study Tour tại Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và kết nối nhà trường với gần 20 hãng luật toàn cầu.

Nhà trường cũng trao kỷ niệm chương cho GS.TS Mai Hồng Quỳ, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM; GS.TS Laurent Grosclaude, đại diện Đại học Toulouse Capitole; và GS.TS Erik Van Den Haute, đại diện Đại học Tự do Bruxelles. Bên cạnh đó, trường trao khen thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân và thư cảm ơn cho hơn 30 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có đóng góp cho chương trình.

Sau lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức khai giảng khóa 15 và ra mắt mạng lưới Cựu học viên ULAW Link - Alumni du Master DICA. Ban liên lạc cựu học viên gồm 14 đại diện từ 14 khóa, nhằm kết nối các cựu học viên đang làm việc tại các hãng luật, tập đoàn đa quốc gia, cơ quan tư pháp và tổ chức quốc tế.

Nhà trường cũng trao kỷ niệm chương cho tập thể, cá nhân có đóng góp cho chương trình. Ảnh: ULA

Trong giai đoạn tới, chương trình dự kiến bổ sung các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực pháp lý và phát triển bền vững (ESG). Nhà trường cũng nghiên cứu xây dựng Quỹ học bổng Doanh nghiệp Việt - Pháp, mở rộng chương trình chuyển tiếp và nghiên cứu thêm các chuyên ngành liên kết.