Sinh viên tham gia chương trình một ngày là sinh viên ULAW. (Ảnh: ULAW)

Theo đó, ULAW áp dụng bốn phương thức tuyển sinh đối với tất cả các ngành và chương trình đào tạo đại học chính quy văn bằng 1, gồm:

Phương thức 1: tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, áp dụng cho các nhóm đối tượng đủ điều kiện. Trong đó, có thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở những môn học phù hợp với ngành đăng ký và các đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định.

Phương thức 2: xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2027. Điểm xét tuyển được xác định dựa trên tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên theo quy định (nếu có). Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đủ điều kiện được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ.

Phương thức 3: xét tuyển bằng kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ). Theo đó, ULAW sử dụng điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong cả ba năm lớp 10, 11 và 12. Điểm xét tuyển được thực hiện quy đổi tương đương theo quy định và cộng điểm ưu tiên (nếu có).

Phương thức 4: xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực. Nhà trường sử dụng kết quả từ các kỳ thi V-SAT, V-ACT và HSA. Điểm xét tuyển được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên theo quy định (nếu có).

Sinh viên ULAW tham gia lễ tốt nghiệp. (Ảnh: ULAW)

Bên cạnh việc duy trì các ngành đào tạo có thế mạnh, ULAW tiếp tục phát triển hệ sinh thái đào tạo đa ngành, gắn kết kiến thức pháp lý với kinh tế, quản trị, công nghệ và ngoại ngữ.

Theo danh mục tuyển sinh năm 2027, nhà trường tuyển sinh 11 ngành đào tạo tại trụ sở chính: Luật, Luật Thương mại quốc tế, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính-Ngân hàng, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính và Kinh tế số.